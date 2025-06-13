Elektrik Spot Piyasasında Fiyatlar Geriledi
Spot elektrik piyasasında yarın için belirlenen megavatsaat başına elektrik fiyatı, en yüksek 3 bin 399 lira, en düşük 501 lira 1 kuruş olarak açıklandı. Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, gün öncesi piyasasında saat 20.00 ve 21.00 dilimlerinde en yüksek fiyat kaydedilirken, en düşük seviye saat 12.00’de belirlendi.
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EPİAŞ tarafından açıklanan verilere göre, spot elektrik piyasasındaki toplam işlem hacmi bugün, düne kıyasla %19,9 oranında azalarak 1 milyar 406 milyon 401 bin 37 liraya geriledi.
ORTALAMA FİYATLAR AÇIKLANDI
Gün öncesi piyasada elektriğin megavatsaat başına aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 211 lira 11 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 212 lira 8 kuruş olarak hesaplandı.
BUGÜNÜN SPOT FİYATLARI
Bugünkü işlemlerde spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, en yüksek 3 bin 399 lira, en düşük ise 999 lira 99 kuruş olarak kayıtlara geçti.
Kaynak: AA