Elektrik Spot Piyasasında Fiyatlar Geriledi

Spot elektrik piyasasında yarın için belirlenen megavatsaat başına elektrik fiyatı, en yüksek 3 bin 399 lira, en düşük 501 lira 1 kuruş olarak açıklandı. Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, gün öncesi piyasasında saat 20.00 ve 21.00 dilimlerinde en yüksek fiyat kaydedilirken, en düşük seviye saat 12.00’de belirlendi.

Elektrik Spot Piyasasında Fiyatlar Geriledi
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EPİAŞ tarafından açıklanan verilere göre, spot elektrik piyasasındaki toplam işlem hacmi bugün, düne kıyasla %19,9 oranında azalarak 1 milyar 406 milyon 401 bin 37 liraya geriledi.

ORTALAMA FİYATLAR AÇIKLANDI

Gün öncesi piyasada elektriğin megavatsaat başına aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 211 lira 11 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 212 lira 8 kuruş olarak hesaplandı.

BUGÜNÜN SPOT FİYATLARI

Bugünkü işlemlerde spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, en yüksek 3 bin 399 lira, en düşük ise 999 lira 99 kuruş olarak kayıtlara geçti.

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Kaynak: AA

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