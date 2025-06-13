Elektrik Spot Piyasasında Fiyatlar Geriledi

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EPİAŞ tarafından açıklanan verilere göre, spot elektrik piyasasındaki toplam işlem hacmi bugün, düne kıyasla %19,9 oranında azalarak 1 milyar 406 milyon 401 bin 37 liraya geriledi.

ORTALAMA FİYATLAR AÇIKLANDI

Gün öncesi piyasada elektriğin megavatsaat başına aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 211 lira 11 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 212 lira 8 kuruş olarak hesaplandı.

BUGÜNÜN SPOT FİYATLARI

Bugünkü işlemlerde spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, en yüksek 3 bin 399 lira, en düşük ise 999 lira 99 kuruş olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA