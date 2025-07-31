En Çok Altına Sahip Ülkeler Belli Oldu: Türkiye'nin Sıralaması Şaşırttı

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Dünya Altın Konseyi, 2025 yılının ikinci çeyreğine ilişkin güncel altın rezervi raporunu yayımladı. Rapora göre, Temmuz ayı itibarıyla ülkelerin sahip olduğu altın miktarları ve bu rezervlerin toplam döviz rezervleri içindeki oranları açıklandı. ABD zirvedeki yerini korurken, Türkiye'nin sıralaması şaşırttı.

EN ÇOK ALTINA SAHİP ÜLKELER BELLİ OLDU

1.Amerika Birleşik Devletleri

Toplam altın miktarı: 8.133,5 ton

Toplam rezervler içindeki payı: %78,6

2.Almanya

Toplam altın miktarı: 3.350,3 ton

Toplam rezervler içindeki payı: %77,6

3.Uluslararası Para Fonu (IMF)

Toplam altın miktarı: 2.814 ton

4.İtalya

Toplam altın miktarı: 2.451,8 ton

Toplam rezervler içindeki payı: %74,4

5.Fransa

Toplam altın miktarı: 2.437 ton

Toplam rezervler içindeki payı: %75,1

6.Rusya

Toplam altın miktarı: 2.329,6 ton

Toplam rezervler içindeki payı: %36,2

7.Çin

Toplam altın miktarı: 2.296,4 ton

Toplam rezervler içindeki payı: %6,7

8.İsviçre

Toplam altın miktarı: 1.039,9 ton

Toplam rezervler içindeki payı: %11,2

9.Hindistan

Toplam altın miktarı: 879,6 ton

Toplam rezervler içindeki payı: %13,2

10.Japonya

Toplam altın miktarı: 846 ton

Toplam rezervler içindeki payı: %6,9

11.Türkiye

Toplam altın miktarı: 632,4 ton

Toplam rezervler içindeki payı: %48,8

12.Hollanda

Toplam altın miktarı: 612,5 ton

Toplam rezervler içindeki payı: %68,6

13.Polonya

Toplam altın miktarı: 515,5 ton

Toplam rezervler içindeki payı: %22,3

14.Avrupa Merkez Bankası

Toplam altın miktarı: 506,5 ton

Toplam rezervler içindeki payı: %46

15.Tayvan

Toplam altın miktarı: 423,9 ton

Toplam rezervler içindeki payı: %7,2

16.Portekiz

Toplam altın miktarı: 382,7 ton

Toplam rezervler içindeki payı: %84,4

17.Özbekistan

Toplam altın miktarı: 355,5 ton

Toplam rezervler içindeki payı: %76,4

18.Suudi Arabistan

Toplam altın miktarı: 323,1 ton

Toplam rezervler içindeki payı: %7

19.İngiltere

Toplam altın miktarı: 310,3 ton

Toplam rezervler içindeki payı: %16,9

20.Kazakistan

Toplam altın miktarı: 298,8 ton

Toplam rezervler içindeki payı: %60

TÜRKİYE 11. SIRADA YER ALDI

632,4 tonluk altın rezerviyle Türkiye, listede 11. sırada yer aldı. Türkiye'nin altın rezervlerinin toplam döviz rezervleri içindeki payı ise yüzde 48,8 olarak açıklandı. Bu oran, Türkiye'nin rezervlerinde altına verdiği önemi bir kez daha gözler önüne serdi.

Kaynak: Haber Merkezi