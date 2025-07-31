En Çok Altına Sahip Ülkeler Belli Oldu: Türkiye'nin Sıralaması Şaşırttı

Dünya Altın Konseyi, 2025’in ikinci çeyreği itibarıyla merkez bankalarının altın stoklarını açıkladı. İşte en fazla altına sahip ülkeler ve Türkiye’nin yeri…

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En Çok Altına Sahip Ülkeler Belli Oldu: Türkiye'nin Sıralaması Şaşırttı
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Dünya Altın Konseyi, 2025 yılının ikinci çeyreğine ilişkin güncel altın rezervi raporunu yayımladı. Rapora göre, Temmuz ayı itibarıyla ülkelerin sahip olduğu altın miktarları ve bu rezervlerin toplam döviz rezervleri içindeki oranları açıklandı. ABD zirvedeki yerini korurken, Türkiye'nin sıralaması şaşırttı.

EN ÇOK ALTINA SAHİP ÜLKELER BELLİ OLDU

1.Amerika Birleşik Devletleri
Toplam altın miktarı: 8.133,5 ton
Toplam rezervler içindeki payı: %78,6

2.Almanya
Toplam altın miktarı: 3.350,3 ton
Toplam rezervler içindeki payı: %77,6

3.Uluslararası Para Fonu (IMF)
Toplam altın miktarı: 2.814 ton

4.İtalya
Toplam altın miktarı: 2.451,8 ton
Toplam rezervler içindeki payı: %74,4

5.Fransa
Toplam altın miktarı: 2.437 ton
Toplam rezervler içindeki payı: %75,1

6.Rusya
Toplam altın miktarı: 2.329,6 ton
Toplam rezervler içindeki payı: %36,2

7.Çin
Toplam altın miktarı: 2.296,4 ton
Toplam rezervler içindeki payı: %6,7

8.İsviçre
Toplam altın miktarı: 1.039,9 ton
Toplam rezervler içindeki payı: %11,2

9.Hindistan
Toplam altın miktarı: 879,6 ton
Toplam rezervler içindeki payı: %13,2

10.Japonya
Toplam altın miktarı: 846 ton
Toplam rezervler içindeki payı: %6,9

11.Türkiye
Toplam altın miktarı: 632,4 ton
Toplam rezervler içindeki payı: %48,8

12.Hollanda
Toplam altın miktarı: 612,5 ton
Toplam rezervler içindeki payı: %68,6

13.Polonya
Toplam altın miktarı: 515,5 ton
Toplam rezervler içindeki payı: %22,3

14.Avrupa Merkez Bankası
Toplam altın miktarı: 506,5 ton
Toplam rezervler içindeki payı: %46

15.Tayvan
Toplam altın miktarı: 423,9 ton
Toplam rezervler içindeki payı: %7,2

16.Portekiz
Toplam altın miktarı: 382,7 ton
Toplam rezervler içindeki payı: %84,4

17.Özbekistan
Toplam altın miktarı: 355,5 ton
Toplam rezervler içindeki payı: %76,4

18.Suudi Arabistan
Toplam altın miktarı: 323,1 ton
Toplam rezervler içindeki payı: %7

19.İngiltere
Toplam altın miktarı: 310,3 ton
Toplam rezervler içindeki payı: %16,9

20.Kazakistan
Toplam altın miktarı: 298,8 ton
Toplam rezervler içindeki payı: %60

TÜRKİYE 11. SIRADA YER ALDI

632,4 tonluk altın rezerviyle Türkiye, listede 11. sırada yer aldı. Türkiye'nin altın rezervlerinin toplam döviz rezervleri içindeki payı ise yüzde 48,8 olarak açıklandı. Bu oran, Türkiye'nin rezervlerinde altına verdiği önemi bir kez daha gözler önüne serdi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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