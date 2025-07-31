Uzaktan Kumandalı Araç Anahtarları Sürücüye Pahalıya Patlayabilir: Ustalardan Kritik Uyarı

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Anahtar ustaları, özellikle uzun süre kullanılmayan manuel kilit yuvalarının zamanla oksitlenebileceğini ve bu durumun acil anlarda araç erişimini imkânsız hale getirebileceğini belirtti.

Uzmanlara göre uzaktan kumandaların içindeki pillerin ömrü genellikle 3 ila 4 yıl arasında değişiyor. Ancak kullanım sıklığına göre bu süre daha da kısalabiliyor. Özellikle ticari araçlarda pil ömrü bir yıla kadar düşebiliyor. Bu nedenle sürücülerin pil seviyesini belirli aralıklarla kontrol etmesi büyük önem taşıyor. Ayrıca piyasada satılan düşük kaliteli pillerin hem kumandaya hem de aracın elektronik sistemine zarar verebileceği uyarısı yapılıyor. Bu tür ürünler, merkezi kilit sistemlerinde arızalara ve elektronik güvenlik sistemlerinde bozulmalara yol açabiliyor.

YEDEK ANAHTARI OLMAYANLAR İÇİN 10 BİN LİRA MASRAF YOLDA

İkinci el araç alırken yedek anahtarın mutlaka istenmesi gerektiğini vurgulayan uzmanlar, kayıp anahtar durumunda sürücülerin yüksek maliyetlerle karşılaşabileceğini belirtiyor. Araçlarda bulunan immobilizer sistemleri nedeniyle yeni anahtar yaptırmak her geçen gün daha karmaşık ve pahalı hale geliyor. Bu tür işlemlerde ödenecek ücretin 1.500 TL’den başlayıp 10.000 TL’ye kadar çıkabileceği ifade ediliyor.

Özetle, uzaktan kumandalı sistemlerin sunduğu konforun, ihmal edildiğinde büyük mağduriyetlere dönüşebileceği belirtiliyor. Uzmanlar, sürücülerin olası sorunlara karşı önlem alması ve özellikle kış aylarına girmeden önce anahtar sistemlerini kontrol ettirmesi gerektiği konusunda uyarıyor.

Kaynak: Haber Merkezi