Trafikte Yeni Dönem: Araçlarda 2 Cihaz Artık Zorunlu Olacak! Türkiye'de de Gündemde

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Avrupa Birliği’nin Genel Güvenlik Yönetmeliği 2 (GSR2) çerçevesinde şekillenen yeni uygulama kapsamında, İngiltere başta olmak üzere birçok ülkede araçlara karakutu ve alkolmetre sistemlerinin zorunlu olarak entegre edilmesi planlanıyor. Türkiye de benzer bir uygulamayı gündemine almış durumda.

İngiltere Ulaştırma Bakanlığı’nın yürüttüğü çalışmayla, ülkede piyasaya sürülecek tüm sıfır araçlarda alkol kilidi (Alcolock) ve kaza verilerini kaydeden kara kutu sistemleri zorunlu hale gelecek. Avrupa pazarında rekabet avantajı elde etmek isteyen otomobil üreticileri de bu düzenlemeyi destekliyor. Ancak uzmanlar, bu teknolojilerin maliyetinin doğrudan araç fiyatlarına yansıyabileceği konusunda tüketicileri uyarıyor.

ALCOLOCK VE KARAKUTU NEDİR?

Alcolock (Alkol kilidi): Sürücünün alkol seviyesini ölçerek yasal sınırın üzerinde çıkması halinde aracın çalışmasına engel olan bir sistem.

Kara Kutu: Araçtaki hız, frenleme, direksiyon hareketleri gibi çarpışma öncesi kritik verileri kaydederek olası kazaların nedenlerini analiz etme imkânı tanır.

GSR2 kapsamında bu iki sistemin yanı sıra; sürücü yorgunluk tespit uyarıları, çarpışma önleyici sensörler, şerit takip sistemleri ve akıllı hız destek teknolojilerinin de zorunlu hale gelmesi bekleniyor.

TÜRKİYE'DE HAZIRLIK İÇİNDE

Türkiye’de de bu alanda somut adımlar atılmaya başlandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın hazırladığı yönetmelik geçtiğimiz aylarda Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelikte; alkol kilidi altyapısı, sürücü dikkat dağınıklığı uyarı sistemi, olay veri kaydedicisi (kara kutu) ve akıllı hız destek sistemlerine yönelik idari ve teknik şartlar açıklandı.

Yeni düzenleme, AB ile teknik uyumu sağlama amacı taşıyor ve araç üreticilerinin tip onay süreçlerine ilişkin kurallar da yönetmelikte yer alıyor.

TARTIŞMA KONUSU OLDU

İngiltere’de hükümet, düzenlemeyi “ekonomik ve güvenlik odaklı” bir adım olarak savunurken, bazı muhalif siyasetçiler bu hamlenin Brexit sonrası Avrupa’ya yeniden yakınlaşmanın arka kapıdan yürütülmesi olduğunu ileri sürüyor. Özellikle İşçi Partisi, adımın ekonomik gerekçelere dayandığını vurgularken, bazı Brexit yanlısı milletvekilleri düzenlemeyi “gizli AB geri dönüşü” olarak değerlendiriyor.

Kaynak: Haber Merkezi