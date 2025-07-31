Satın Almadan Önce Mutlaka Bakın! e-Devlet'te Erişime Açıldı: İşte Türkiye'nin Dijital Haritası...

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Platformu’nu e-Devlet Kapısı’na entegre ederek vatandaşların erişimine sundu. 1 Ocak 2025’te kamu kurumlarının kullanımına açılan platform, artık kontrollü erişimle tüm vatandaşların hizmetine sunuldu.

Platform, vatandaşların, akademisyenlerin, özel sektör temsilcilerinin ve kamu kurumlarının ihtiyaç duyduğu coğrafi verilere hızlı, güvenli ve kolay bir şekilde ulaşmasını sağlıyor. Kullanıcılar, e-Devlet hesap bilgileriyle “www.tucbs.gov.tr” veya “turkiye.gov.tr” adreslerinden platforma giriş yapabilecek. Sistem, 630 farklı coğrafi veri katmanını barındıran Coğrafi Veri Talep Portalı ile kapsamlı bir veri havuzu sunuyor.

ARSA VE KONUT ALIMINDA KOLAYLIK

Ulusal Coğrafi Bilgi Platformu, özellikle arsa ve konut alımı öncesinde vatandaşlara önemli kolaylıklar sağlıyor. Arsa almak isteyenler, platform üzerinden arsanın konumunu girerek bölgenin imar planlarını, altyapı hizmetlerini (elektrik, su vb.) ve diğer coğrafi özelliklerini harita üzerinde görüntüleyebilecek. Ev almak isteyenler ise bir mahallenin yeşil alanlarını, parklarını, ulaşım ağını ve sosyal altyapısını detaylı bir şekilde inceleyebilecek.Kırsalda tarım arazisi sahipleri de platformdan faydalanabilecek. Arazi çevresindeki su kaynaklarının konumu, toprak türü ve diğer coğrafi bilgiler, platform üzerinden kolayca öğrenilebilecek. Ayrıca, bir bölgenin deprem riski, heyelan alanları ve dere yatakları gibi kritik bilgiler de sistemde yer alıyor.

KAMU VE ÖZEL SEKTÖR İÇİN VERİMLİLİK

Platform, kamu kurumlarının imar planlamasından afet yönetimine, ulaşım planlamasından çevresel etki analizlerine kadar pek çok alanda daha hızlı ve doğru kararlar almasına olanak tanıyor. Kurumlar tarafından platforma yüklenen veriler, otomatik sistem kontrolleriyle standartlara uygunluğu açısından denetleniyor. Böylece vatandaşlar, güncel, doğru ve güvenilir bilgilere erişebiliyor.

VERİ SÖZLÜĞÜ İLE ORTAK DİL

Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Platformu’nda yer alan “Veri Sözlüğü” özelliği, coğrafi verilerin ortak bir terminolojiyle üretilmesini sağlayarak veri karmaşasının önüne geçiyor. Bu sayede, tüm kurumlar aynı terimleri ve kavramları kullanarak veri üretimi gerçekleştiriyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, platformun vatandaşların hayatını kolaylaştırmasının yanı sıra akademik ve sektörel projelere de büyük katkı sağlayacağını vurguladı. Ulusal Coğrafi Bilgi Platformu, Türkiye’nin coğrafi veri altyapısını güçlendirerek daha şeffaf, erişilebilir ve verimli bir sistem sunmayı hedefliyor.

Kaynak: AA