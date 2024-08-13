Emeklilikte Çifte Maaş Fırsatı: İşte Yeni Düzenlemenin Ayrıntıları

Türkiye'de bir süredir uygulanan Otomatik Katılımlı Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) üzerine inşa edilen yeni emeklilik sistemi, daha da geliştirilerek devreye alınacak. Bu sistemle birlikte çalışanlar, emeklilik dönemlerinde hem SGK'dan hem de TES'ten maaş alarak çift ödeme imkanına sahip olacaklar. Ayrıca, emekliler TES’te biriken paralarını toplu olarak da çekebilecekler.

EMEKLİLERE ÇİFTE MAAŞ MÜJDESİ

Konuyla ilgili detayları Milliyet’e açıklayan Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram, Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) ile emeklilere çift maaş imkanı sunulacağını belirtti. Orta Vadeli Program kapsamında devreye alınması planlanan TES'in, mevcut SGK sisteminin yerine geçmeyeceğini, ancak ek bir emeklilik seçeneği sunacağını ifade etti.

YENİ SİSTEM ZORUNLU OLACAK

Daha önce uygulamaya konulan Otomatik Katılımlı Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) zorunlu olmasa da, işverenlerin başlattığı bu sistemden çalışanlar kendi isteğiyle çıkabiliyordu. TES ise yeni işe girenler için zorunlu olacak ve mevcut çalışanlar için emeklilik dönemine kadar kademeli olarak uygulanacak.

TAMAMLAYICI EMEKLİLİKTEN KİMLER FAYDALANABİLECEK?

TES'ten tüm çalışanlar yararlanabilecek. BES’ten farklı olarak, TES'te çalışmayanlara prim yatırılmayacağı düşünülüyor, bu da TES'in yalnızca aktif olarak çalışanlar için geçerli olacağı anlamına geliyor.

TES İLE BES ARASINDAKİ FARK NEDİR?

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) yatırılan tutarlar, belirli bir fonda değerlenir ve bu sisteme katılım zorunlu değildir. Ancak Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES), işverenin zorunlu prim ödemesi ile çalışanlara ikinci bir emeklilik hakkı sunmayı hedefliyor.

PRİMLER İŞVERENDEN KARŞILANACAK

İşverenler, her ay çalışanların hesaplarına sigorta primi öder gibi para yatıracak. TES, mevcut SGK sistemine bir alternatif oluşturmayı amaçlamıyor, ancak işsizlik sigortası ve diğer fonlardan yapılacak azaltımlarla işverenlerin maliyetlerini artırmadan ikincil bir emeklilik sistemi getirilmesi planlanıyor.

Çalışanlar doğrudan kendi hesaplarına para yatırmayacak; bunun yerine TES'teki hesaplarına işveren tarafından prim ödemesi yapılacak.

'YAŞ SINIRI OLMASIN' TAVSİYESİ

TES'te 18 yaşından itibaren prim ödenmesi önerisi gündeme gelebilir, ancak daha önce işe başlamış olanların da adlarına yatırılan primlerin sayılması gerektiği vurgulanıyor. Bu nedenle TES'te yaş şartının olmaması gerektiği öneriliyor.

TOPLU PARA SEÇENEĞİ

BES'te olduğu gibi, TES'te de çalışanlar emekli olduklarında birikimlerini toplu para olarak ya da aylık maaş şeklinde alabilecekler. TES, düşük primlerle dahi emeklilere ortalama bir maaş sunmayı hedefliyor ve emekli refahına önemli bir katkı sağlaması bekleniyor.