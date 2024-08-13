Cari Denge 9 Ay Sonra İlk Kez Fazla Verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Ödemeler Dengesi verilerini yayımladı. Haziranda cari işlemler hesabı 9 ayın ardından ilk kez 407 milyon dolar fazla verdi.

Ödemeler dengesinde en son fazla 2023 Ekim döneminde, 186 milyon dolar olarak verilmişti.

Merkez Bankası’nın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 4.549 milyon ABD doları fazla vermiştir.

Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 4.139 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir.

Hizmetler dengesi kaynaklı net girişler 5.603 milyon ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir. Bu kalem altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler 4.790 milyon ABD doları olmuştur.

Birincil gelir dengesi ve ikincil gelir dengesi kalemleri sırasıyla 1.055 milyon ABD doları ve 2 milyon ABD doları net çıkış kaydetmiştir.

Finans Hesabı

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 447 milyon ABD doları olarak kaydedilmiştir.

Portföy yatırımları 591 milyon ABD doları tutarında net giriş kaydetmiştir. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 1.367 milyon ABD doları net satış ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 688 milyon ABD doları net alış yaptığı görülmektedir.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak; bankalar 612 milyon ABD doları net borçlanma, diğer sektörler ise 468 milyon ABD doları net geri ödeme gerçekleştirmiştir.

Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 4.438 milyon ABD doları net artış kaydetmiştir.

Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 459 milyon ABD doları ve Türk lirası cinsinden 1.060 milyon ABD doları net azalış olmak üzere toplam 1.519 milyon ABD doları net azalış kaydetmiştir.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak, bankalar ve Genel Hükümet sırasıyla 4.629 milyon ABD doları ve 234 milyon ABD doları net kullanım gerçekleştirmişken, diğer sektörler 226 milyon ABD doları net geri ödeme gerçekleştirmiştir.

Resmi rezervlerde bu ay 1.242 milyon ABD doları net artış olmuştur."