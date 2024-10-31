Emeklilik Yaşı Değişecek Mi? En Net Sinyali Ortaya Çıkaran Rapor

Sosyal güvenlik sisteminde sürdürülebilirliği sağlamak amacıyla emeklilik yaşının doğuşta beklenen yaşam süresindeki artışa göre otomatik olarak güncellenmesi 2025 yılı programında yer aldı. Bu kapsamda emeklilik yaşı düzenlemesi için detaylar da ortaya çıktı. Doğuşta beklenen yaşam süresi son sosyal güvenlik revizyonunun yapıldığı 2000’li yıllara göre arttığı için emeklilik yaşının da buna bağlı olarak artması bekleniyor. Programda ayrıca Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) gelir gider dengesi ve bir emekliye bakan çalışan sayısının düştüğüne de dikkat çekildi.

YAŞAM SÜRESİ ARTTI

Resmi Gazete’de yayımlanan 2025 yılı programında sosyal güvenliğe özel önem verilmesi dikkat çekti. İlk bölümde SGK’nın gelir ve gider dengesine yer verildi. İkinci bölümde sosyal güvenlik için atılacak adımlardan bahsedilirken, önemli bir detay yer aldı. Buna göre, sosyal güvenlik sisteminin mali sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla gelecek yıl emeklilik yaşı gözden geçirilecek.

Programda, “Sosyal Güvenlik Sistemi ve Finansmanı” bölümünün “politika ve tedbirler” başlığı altında, “Sosyal güvenlik sisteminin mali sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla emeklilik kriterlerinin belirlenmesinde doğuşta beklenen yaşam süresi artışı ile uyumlu otomatik ayarlama mekanizmalarına ilişkin çalışmalar yapılacaktır” denildi.

Süreç, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yürütülecek.

1.54’E KADAR GERİLEDİ

2025 yılı programında sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilirliğini gösteren ‘aktif pasif dengesi’ne de yer verildi. Bu denge bir emekliye bakan çalışan sayısını gösteriyor. Normal sistemde bu sayının 4 olması gerekiyor. 2022 yılında bu sayı 2 iken 2023’te emeklilik kazanma koşullarında değişiklik yapılması sonrasında hızlı bir düşüş göstererek 1.66 oldu. Aynı dönemde çırak, stajyer ve kursiyerler hariç tutulduğunda bu oran 1.84 seviyesinden 1.54’e geriledi.

DOĞUŞTA YAŞAM SÜRESİ BEKLENTİSİ NEDİR

Doğuşta beklenen yaşam süresindeki artış son dönemde sık sık gündeme getiriliyor. Bu nedeniyle sosyal güvenlik sisteminde revizyon ihtiyacı doğduğuna ve eskiden emeklilikte geçen yıl ortalaması 20 iken, şimdi 40’lara ulaştığına dikkat çekiliyor. TÜİK tarafından açıklanan son verilere göre, halen doğuşta beklenen yaşam süresi, Türkiye geneli için toplam 77.3 yıl. Bu süre erkeklerde 74.7, kadınlarda 80 yıl olarak hesaplanıyor. Türkiye’de emekli yaşının yeniden belirlendiği 2000’li yıllarda ise ortalama yaşam beklentisi 68 yıl olarak hesaplanıyordu.