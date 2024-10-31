Son dakika: Altın Fiyatları İçin 5 Kasım Sonrası Rakamı Açıkladı: Peş Peşe ‘Düşüş’ Tahmini (31 Ekim Güncel Gram Altın, Çeyrek Altın Fiyatları)
Son dakika haberleri… Gram altın fiyatı başta olmak üzere çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve 22 ayar bileziğin gram fiyatı yaşanan peş peşe rekorlar sonrası yatırımcıların bugün de radarında. Ons altın fiyatı 5 Kasım’daki ABD seçimleri ve hemen peşinden gelecek Fed faiz kararı bekleyişini sürdürürken gelen kâr satışları ile düşse de rekor seviyelere yakın konumda. Altın grafiği hareketli bir dönemden geçerken altın tahminlerinde dikkat çeken bir ‘düşüş’ senaryosu ortaya atıldı.
Son dakika: Altın fiyatları kâr satışları ile gerilese de rekor seviyelerde hareket etmeye devam ediyor. ABD seçimleri yaklaşırken ve Fed’in önümüzdeki haftaki kararı merakla beklenirken, altın fiyatları güvenli liman arayışlarının desteği ile rekor seviyelere yükselmişti. Bugün on altın fiyatı erken saatlerde 2.790,10 doları aştıktan sonra 2.785 dolara seviyelerine çekildi.
ALTIN FİYATLARINDA ABD SEÇİM HEYECANI
Düşük borçlanma maliyetlerinin altın üzerindeki olumlu etkisi dikkat çekerken, bu yıl merkez bankalarının güçlü alımları ve Orta Doğu ile Ukrayna’daki jeopolitik gerilimlerin desteğiyle altın fiyatları yüzde 30’un üzerinde bir artış yaşadı. Kamala Harris ve Donald Trump arasındaki çekişmeli ABD başkanlık seçimleri de yatırımcıları belirsiz bir ortamda altına yöneltiyor.
“ALTIN 100 DOLAR DÜŞEBİLİR”
Saxo Bank'tan Ole Hansen, 5 Kasım'daki ABD seçimlerinin altın piyasasında büyük bir risk oluşturabileceğini ve seçim sonrası ons başına 100 dolar düzeyinde bir düşüş yaşanabileceğini ifade ediyor.
GOLDMAN’DAN ALTIN TAHMİNİ
Öte yandan, Goldman Sachs'ın da altın fiyatlarına yönelik uzun vadeli tahminlerini aşağı yönlü revize ettiği görüldü. Banka, 2025 yılı sonu altın fiyat tahminini 3.080 dolardan 3.000 dolara çekti ve ortalama fiyat beklentisini de 2.973 dolardan 2.906 dolara düşürdü. ABD’nin finansal yaptırımları ve devlet borçlarına yönelik endişelerle merkez bankalarının altına olan talebinde yaşanan artışın, piyasalarda altının önemini daha da pekiştirdiği ifade ediliyor.
Banka ayrıca, Fed'in politika faizini 2025'in ortalarına kadar yüzde 3,25 - yüzde 3,50 seviyelerine düşüreceğini öngörüyor ve bu doğrultuda altına dayalı ETF varlıklarında yüzde 7 oranında bir artış bekliyor. Rusya'nın Ukrayna’ya müdahalesi sonrasında altın talebinin beş kat artmasının da faiz oranları ile altın fiyatları arasındaki korelasyonu büyük ölçüde sıfırladığı vurgulanıyor. Goldman Sachs, seçimler sonrası altın pozisyonlarında bir miktar düşüş olasılığına rağmen, olası ticaret gerilimleri ve finansal risklerin, uzun vadede altını koruma aracı olarak destekleyeceğini belirtiyor.
31 EKİM PERŞEMBE KAPALIÇARŞI GRAM ALTIN, ÇEYREK ALTIN FİYATLARI
- 22 Ayar Gram Altın: Alış 2.743 TL – Satış 3.052 TL
- Çeyrek Altın (Yeni): Alış 4.921 TL – Satış 5.377 TL
- Cumhuriyet Altını: Alış 20.510 TL – Satış 21.728 TL
- 22 ayar Bilezik (Gram): Alış 2.696 TL – Satış: 3.053 TL