Dolarda Günün İlk Rakamları
Dolar ve euroda günün ilk rakamları merak ediliyor. Dolar güne 34,29 seviyesinden başlarken euro ise 37,26'dan işlem görüyor.
31 Ekim 2024 Perşembe güncel kur fiyatları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Pazartesi yarım gün tatilin ardından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı tatilde geçiren piyasalar dün işlemlere yeniden başladı. Ekim ayının son gününde dolar yatay seyrediyor.
DOLAR VE EURO BUGÜN NE KADAR?
Dolar/TL saat 08.40 itibarıyla 34,27 (alış) 34,29'dan (satış) işlem görürken, euro ise aynı saat itibarıyla 37,20 (alış), 37,26 (satış) seviyelerinde seyrediyor.