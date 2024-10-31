EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA: Kök Maaş Zammında Taban ve Tavan Hesabı! İki Dönemdir Aynı Oranda Artıyordu: En Düşük Emekli Maaşında Güçlü Senaryo

Son dakika haberleri... Ocak 2025’te emekli maaş zammı ve en düşük emekli maaşı düzenlemesi Türkiye’nin en önemli gündem maddelerinden biri olacak. TÜİK’in açıkladığı 6 aylık enflasyon verileri doğrultusunda SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yapılacak zam oranı 3 Ocak’ta netleşecek. Bu zammın ardından en düşük emekli maaşına yönelik yeni bir düzenleme için bütçe hesaplamaları yapılacak. Enflasyon beklentilerine göre en düşük emekli aylığının 15 bin TL seviyesine çıkması öngörülüyor. Memur emeklileri ise toplu sözleşme zammı ve memur enflasyon farkı ile maaşlarında artış görecek.