EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA: Kök Maaş Zammında Taban ve Tavan Hesabı! İki Dönemdir Aynı Oranda Artıyordu: En Düşük Emekli Maaşında Güçlü Senaryo
Son dakika... 16 milyondan fazla emekli Ocak 2025 kök maaş zammı ve emekli maaş zammı için hesap makinelerini şimdiden hazırladı. SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ve memur emekli zammı en güçlü senaryoları enflasyon beklentileri ile ortaya çıktı. Peki en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Emekli maaşı nasıl hesaplanır? Örneklerle birlikte taban maaş ve zam hesabı…
Kaynak: İstanbul Ticaret Gazetesi
Son dakika haberleri... Ocak 2025’te emekli maaş zammı ve en düşük emekli maaşı düzenlemesi Türkiye’nin en önemli gündem maddelerinden biri olacak. TÜİK’in açıkladığı 6 aylık enflasyon verileri doğrultusunda SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yapılacak zam oranı 3 Ocak’ta netleşecek. Bu zammın ardından en düşük emekli maaşına yönelik yeni bir düzenleme için bütçe hesaplamaları yapılacak. Enflasyon beklentilerine göre en düşük emekli aylığının 15 bin TL seviyesine çıkması öngörülüyor. Memur emeklileri ise toplu sözleşme zammı ve memur enflasyon farkı ile maaşlarında artış görecek.
EMEKLİYE ZAM ORANI 3 OCAK'TA KESİNLEŞECEK
istanbulticaretgazetesi.com’dan Mete Dirice’nin haberine göre SSK, BAĞ-KUR emeklileri her yıl Ocak ve Temmuz döneminde olmak üzere 2 kez zam alıyor. Bu zam oranı TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarına göre belirleniyor. 6 aylık enflasyon oranı doğrudan SSK, Bağ-Kur emekli maaşı zammı olarak hesaplanıyor.
Memur emeklisi ise bir önceki dönemin toplu sözleşmesinin üzerindeki zam oranın üzerindeki 6 aylık enflasyon oranını yani enflasyon farkını maaşlarına hesaplarına yansımış olarak görüyor. Memur maaşları hesaplanırken bu rakama bir de yeni toplu sözleşme zammı ekleniyor. Temmuz ayında yüzde 10 olan toplu sözleşme zammı ocak ayında yüzde 6 olacak.
TÜİK 3 Ocak 2025'te aralık ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak ve temmuz-aralık dönemindeki 6 aylık enflasyon oranı yani SSK, Bağ-Kur emekli kök maaş zammı netleşecek.
16 milyon emeklinin ve 4 milyon memurun maaşlarının ne olacağı ay ay netleşecek. Temmuz, ağustos ve eylül ayı enflasyon verileri kesinleşti ve bu dönemdeki 3 aylık enflasyon oranı yüzde 8,91 olarak belirlendi. Bu oran, maaş artışları için kesin bir rakam olarak şimdiden kayıtlara geçti.
Ekonomistler yıl sonu enflasyonunu yüzde 44,11 olarak tahmin etti. Merkez Bankası’nın Ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, bu durumda Tüketici Fiyat Endeksi'nin 2.679,55'e yükselmesi bekleniyor. Ayrıca, 6 aylık enflasyon oranı beklentisi yüzde 15,53 oldu.
OVP'deki tahmine göre ise yıl sonu enflasyonu yüzde 41,5 6 aylık rakamlar ise yüzde 13,44 oldu. Yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 41,5-46 arasında şekillendi. Bu rakamlara göre hesap yapıldığında 6 aylık enflasyon beklentisi için en düşük ve en yüksek rakam şu şekilde oluştu:
HESAPLANACAK VERİ - EN DÜŞÜK (%) - EN YÜKSEK (%)
6 AYLIK ENFLASYON - 13,44 - 17
SSK, BAĞ-KUR EMEKLİ ZAMMI - 13,44 - 17,04
MEMUR EMEKLİSİ ZAM ORANI - 9,31 - 12,78
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
En düşük emekli maaşı temmuz döneminde 10 bin liradan 12 bin 500 liraya yükseltildi. Emekli kök maaş zammı netleşince sıra taban maaş düzenlemesine gelecek. En düşük emekli maaşı düzenlemesi resen verilen kararla alınıyor. Yani herhangi bir orana veya veriyle doğrudan belirlenmiyor. Burada bütçe hesabı ve özellikle enflasyon rakamları dikkate alınarak çalışma yapılıyor. Taslak çalışma netleşince Meclis'e gönderiliyor.
1. İki dönemdir en düşük emekli maaşı 2 bin 500 liralık artış yaşadı
2. 6 aylık enflasyon beklentisi yüzde 13,44
Bu iki veri beraber değerlendirildiğinde en düşük emekli maaşı için en güçlü formül; bu rakamın 15 bin liraya çıkarılması oldu.
NE KADAR EMEKLİ MAAŞI ALIRIM?
6 aylık emekli zammı belli oluyor.
Bu zam oranı emeklinin kök maaşına doğrudan uygulanıyor.
Bunun üzerine yüzde 4 ilave ek ödeme yapılıyor.
Son olarak bu rakam taban aylığın altında kalırsa Hazine desteği devreye giriyor.
EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA ÖRNEK 1
Örneğin kök maaşı 11.500 TL olan bir emekli düşünelim. Bu kişinin maaş ödemesi yüzde 4 ek ödemeyle 11960 TL. Ancak en düşük emekli maaşı 12.500 TL olarak belirlendiği için Hazine desteği ile bu rakama tamamlanıyor. Yani 540 TL Hazine desteği veriliyor.
6 aylık enflasyon zammının yüzde 15,53 ve en düşük emekli maaşının ocak ayında 15.000 TL olarak belirlendiğini varsayarsak;
Bu kişinin emekli kök maaşı önce 13.286 TL'ye ardından yüzde 4 ek ödemeyle 13.817 TL'ye yükselecek. Bu rakam da Hazine desteği ile 15.000 TL'ye tamamlanacak ve emekliye ödenecek. Yani 1.183 TL Hazine desteği verilmiş olacak.
EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA ÖRNEK 2
6 aylık enflasyon zammının yüzde 15,53 ve en düşük emekli maaşının ocak ayında 15.000 TL olarak belirlendiğini varsayarsak;
Kök maaşı 15 bin lira alan bir emeklinin maaşı önce yüzde 15,53 zam alacak. Ardından yüzde 4 ek ödeme ilave edilecek. Bu emeklinin Ocak ayında hesabına yatacak tutar 18 bin 22 lira 68 kuruş olacak.