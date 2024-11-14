Emeklilik Hesaplamasında ‘7 Yıl’ Kuralı: SSK ve Bağ-Kur’lu Çalışanları İlgilendiriyor! 3025 Gün Daha Fazla Prim Ödeyebilirsiniz

Emeklilik birçok kişi için önemli bir konu ve bu süreçte bazı kurallara dikkat edilmesi gerekiyor. Mali Müşavir İsmet Çetinkaya A Haber canlı yayınında emeklilikle ilgili önemli bir kriteri yani 7 yıl kuralını anlattı.

ERKEN EMEKLİLİK AVANTAJI DA SAĞLAYABİLİRLER

Mali Müşavir Çetinkaya, 7 yıl kuralının emeklilik statüsünü önemli ölçüde etkileyen bir kriter olduğunu belirterek, “Son zamanlarda EYT'den emekli olan vatandaşlarımız var. En fazla 5.975 güne hak kazanan EYT'li bir vatandaşımızın olduğunu varsayarsak son 7 yıl içinde 1.261 gün ve daha fazlası Bağ-Kur primi ödediyse, 5.975 gün geçerli olmuyor. Bunun yerine 9.000 gün üzerinden emeklilik hakkı kazanılacak ve kişi, 3.025 gün daha fazla prim ödeyecek, aynı zamanda 8 yıl 4 ay daha geç emekli olacak."

Ancak Çetinkaya, "Eğer son 7 yıl içinde 1.261 gün ve daha fazla SSK primi ödenmişse, bu durumda kişi 5.975 günle emekli olabilecek ve erken emeklilik avantajı sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

EKİM 2008 SONRASI İŞE BAŞLAYANLAR DİKKAT!

Ekim 2008 ve sonrası sigorta girişi olan kişiler içinse 7 yıl kuralı geçerli değil. Çetinkaya konuya ilişkin, "Bu durumda prim ödemelerinin hangi kuruma daha fazla yapıldığına bakılmaksızın emeklilik durumu belirleniyor" dedi.

SSK’DAN EMEKLİ OLMAK DAHA AVANTAJLI

Son olarak, SSK mı yoksa Bağ-Kur mu daha avantajlı sorusunu da yanıtlayan Çetinkaya, SSK'nın hem prim ödeme gün sayısının daha az olduğunu hem de emekli maaşlarının daha yüksek olduğunu belirtti. Bu nedenle, SSK'dan emekli olmak, Bağ-Kur'a göre daha avantajlı olabiliyor.

Kaynak: A Haber