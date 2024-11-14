POS Cihazında Yeni Uygulama Yarın Devreye Giriyor! Bankalar Yetiştiremedi, En Çok Onları Etkileyecek

Kartı ödemelerde kullanılan POS cihazları için yeni dönem yarın resmen başlıyor. Yeni nesil yazarkasa POS cihazlarının kullanımı zorunlu hale geliyor. Ancak bankaların çoğu henüz altyapıyı hazırlayamadığı için özellikle turizm sektörünün bu durumdan en çok etkilenecek kesim olduğu ifade ediliyor. Uygulamanın uygulanmasının yıl sonuna ertelenmesi talep ediliyor.

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POS Cihazında Yeni Uygulama Yarın Devreye Giriyor! Bankalar Yetiştiremedi, En Çok Onları Etkileyecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı sayısı 2 milyona yaklaşan POS cihazları ile ilgili karar almıştı. O karar yarından itibaren yürürlüğe girecek. Buna göre tüm kartlı ödemelerin sadece yeni nesil yazarkasa POS cihazı ile yapılması zorunlu olacak. Bakanlık, zorunluluğa uymayan bankalar ve işletmelere cezai yaptırım uygulayabilecek.

EN ÇOK TURİZM SEKTÖRÜNÜ ETKİLEYECEK

Kartlı ödemede yeni dönemin hemen öncesinde yeni nesil yazarkasa POS’lar için bazı bankaların altyapısının henüz hazır olmaması ise en çok turizm sektörünü etkileyecek. Çünkü altyapıların dolar ve euro tahsilatı gerçekleştirmeye uygun olmadığı ifade ediliyor.

POS Cihazında Yeni Uygulama Yarın Devreye Giriyor! Bankalar Yetiştiremedi, En Çok Onları Etkileyecek - Resim : 1

‘31 ARALIK’A ERTELENSİN’ TALEBİ

Konuya ilişkin iş dünyasından bakanlığa çağrı geldi. İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç yeni uygulamanın 31 Aralık tarihine ertelenmesini talep ederken, durumu Hazine ve Maliye Bakanlığı’na ilettiklerini belirtti.

TURİZMCİ DE SÜRE İSTİYOR

Şu anda uygulamadan en çok etkilenecek kesimlerin başında oteller geliyor. Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin de herhangi bir mağduriyet oluşmaması adına aynı talebi dile getiriyor.

Kaynak: Ekonomi Gazetesi

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