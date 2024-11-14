O Araçların Satışına Düzenleme: Resmi Gazete’de Yayımlandı

9. Yargı Paketi olarak bilinen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu kapsamda buluntu ve yasal zorunluluklar nedeniyle trafikten menedilerek Yediemin otoparklarında bekletilen ve sahipleri tarafından 6 ay içinde teslim alınmayan araçların satış sürecine yeni kurallar getirildi.

Satılacak araçların üzerindeki ‘satılamaz’, ‘devredilemez’ ve ‘haciz’ gibi kısıtlamalar ilgili kurumlara bildirilecek ve satış işlemlerine başlanılacak. Satış işlemi tamamlandığında ise kısıtlamalar otomatik olarak kaldırılarak, tescil kayıtları buna göre güncellenecek.

ESKİ BORÇLAR ESKİ SAHİBE KALIYOR

Tüm bunların yanında şasi veya motor numarası eksik ya da tahrip olmuş araçların satışı da mümkün hale getirildi. Eksik kalan bilgiler, satışı gerçekleştirecek kurum tarafından ilgili mevzuata uygun olarak tamamlanacak. Araç satışa uygun hale getirilecek. Vergi ve ceza gibi eskiye ait borçlar ise eski sahibine ait olacak. Aracı yeni alan borçsuz şekilde mülkiyet hakkını elde edecek.