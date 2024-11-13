EMEKLİ ZAMMI 2025! SSK 2000 Sonrası Emeklileri Dikkat! 3 Milyon Kişiyi Etkileyecek Tehlike: Emekli Kök Aylığınız 10.700 Liranın Altındaysa…

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ALAN SAYISI 4 MİLYONA YAKIN

Güncel rakamlara göre 3 milyon 703 bin 180 kişi en düşük emekli maaşı alıyor. Ancak en düşük emekli maaşının artması için Meclis'te kanun düzenlemesi gerekiyor. Şu anda en düşük emekli maaşı Temmuz ayındaki artışla beraber Hazine desteğiyle 12.500 lira uygulanıyor. Emekliye zam oranının belli olmasının ardından en düşük emekli maaşı için bir düzenleme gündeme gelecek. Rakamın ise 15 bin TL’yi bulması öngörülüyor.