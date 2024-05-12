Emekliler maaşlarından memnun değil: "En az 50 bin lira olması lazım"

Sinop’ta yaşayan emekli vatandaş Ata Erol, "İşçi arkadaşlar da olmak üzere, memur arkadaşlar da olmak üzere memnun değiliz. Emekli hayatımız bir ıstıraba dönmeye başladı. 'Düzelecek, görüşeceğiz, çözüm buluyoruz' diyorlar ama hayır. Zaten çözüm bulamayacaklar" dedi. Diğer bir emekli vatandaş Rasim Akliman ise, "En düşük emekli maaşı 10 bin lira. Bununla geçinmek mümkün değil. İnsanların en az 50 bin lira emekli maaşı alması lazım. Bugünkü enflasyon anlatıldığı gibi değil'' diyerek sitemini dile getirdi.

Sinop’ta yaşayan emekli vatandaşlar, emekli maaşlarından memnun olmadıklarını ve her geçen gün kötüye gittiğini belirtti.

Emekli vatandaş Ata Erol, şöyle konuştu.

"Emekli öğretmen olarak emekli maaşını son 10 seneyi de hesaba katarak değerlendirirsem gittikçe dibe battığımızı, hele hele tek maaşla yaşayan arkadaşları dikkate alırsak ve sürekli başta ekmek olmak üzere bütün gıdalarda pazarda, çay bahçelerinde çay içme olayında emekli arkadaşlarımızın önceden bir çay bir simitle mutlu olduğu yılları maalesef arar olduk. İşçi arkadaşlar da olmak üzere, memur arkadaşlar da olmak üzere memnun değiliz. Emekli hayatımız bir ıstıraba dönmeye başladı. 'Düzelecek, görüşeceğiz, çözüm buluyoruz' diyorlar ama hayır. Zaten çözüm bulamayacaklar. Üniversite mezunu olup da, mesleğe atanmak için can atan, fedakarlıklar yapmaya çalışan öğrencilerimizin durumuna benziyor. Emeklileri ve diğer arkadaşlarımızı maalesef avutmaktan öteye gitmiyorlar."

"EMEKLİLER ASGARİ ÜCRETİN 3 KATI MAAŞ ALIRDI"

Rasim Akliman ise şunları söyledi:

"Emekli maaşından memnun değilim. Ben 1997 yılında tarım il müdürlüğünden emekli oldum. Benim zamanımda emekliler asgari ücretin 3 katı maaş alırdı. Şimdi neredeyse asgari ücretle aynı alıyoruz. Bizim maaşlarımızın eskiden bir devlet memuru emeklisi veya BAĞKUR veya Sigorta emeklisiyle aralarında bin lira maaş farkı vardı. Şimdi bu uçurum da açıldı. En düşük emekli maaşı 10 bin lira. Bununla geçinmek mümkün değil. İnsanların en az 50 bin lira emekli maaşı alması lazım. Bugünkü enflasyon anlatıldığı gibi değil. Enflasyon yüzde 300’lerde, 400’lerde. İnsanların alım gücü düştü. Kiralar, çarşı pazar her şey arttı.''

Emekli vatandaş İlknur Duru, "Emekli maaşı hiçbir gereksinimi karşılamak için yeterli değil. Sadece besin, o da kısıtlı besini karşılayabiliyoruz. Bunun için de eti, yağı yok. Ben 3 yıldır çalışmıyorum. Özel sektörde çalıştım. Yıllarca da çok yüksek prim ödedim. Asla yeterli değil. Benim yapımdaki bir insanın bunca emekten sonra karın doyurma gibi bir beklentisi olmamalı. Bir gezi yapabilmeliyim, istediğim yerde bir yemek yiyebilmeliyim" dedi.

"ENFLASYON ÖYLE YÜZDE 50 FALAN DEĞİL, YÜZDE 400...''

Emekli vatandaş Mustafa Aytekin, "Emekli maaşından memnun değiliz. Emekli maaşlarında kurumlar arasında çok fark var. Çalışanlara 8 bin lira seyyanen zam verildi. Arkasından yüzde 12’ye çıktı ama bu aradaki fark uçurum açıldı. Bu saatten sonra da düzeleceğini sanmıyorum. 10 bin liraya emekli maaşı olmaz. Gıda, kira ve diğer ürünler yüzde 500 artmış. Öyle yüzde 50 falan değil enflasyon. Yüzde 300, yüzde 400" diye konuştu.

Emekli vatandaş Zehra Koca ise, "Emekli maaşımla ancak sebze alabiliyorum. Emekli olduğum zaman evimi almıştım. Yoksa, emekli maaşım kiraya yetmezdi. Isınmaya, faturalara hiçbir şeye yetmez. Evi olmayanların Allah yardımcısı olsun" dedi.

Kaynak: ANKA