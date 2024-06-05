Mehmet Şimşek o isimlerin üstünü çizdi: Yarın görevden alınacaklar

Ekonomi dünyasını sarsacak haberi Gerçek Gündem açıklıyor. Bazı kamu bankalarının müdür ve yöneticilerinin görevleri yarın sona erecek.

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Mehmet Şimşek o isimlerin üstünü çizdi: Yarın görevden alınacaklar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023'te yeniden cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın başına Mehmet Şimşek atandı.

Gerçek Gündem'in ekonomi dünyasının kulislerinden edindiği bilgiye göre Mehmet Şimşek kamu bankalarının üst düzey yönetiminde büyük bir değişikliğe gidiyor.

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Kamu Bankaları genel kurullarını yarın gerçekleştirecek. Saat 10:00’da yapılacak genel kurullarda Yönetim ve Denetim Kurulları üyelerinin seçimi de yapılacak. Şimşek'in yöneticileri görevden alma yetkisi bulunmasa da kurul kararlarında etkisi olduğu biliniyor.

Edindiğimiz bilgiye göre yarın gerçekleşecek kurullarda Ziraat Katılım Bankası Genel Müdürü Metin Özdemir, Vakıf Katılım Yönetim Kurulu Başkanı Öztürk Oran, Türk Telekom Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan, Takas Bank Genel Müdürü Avşar Sungurlu görevden alınacak isimler arasında. Bu isimler koltuklarını yeni isimlere devredecek.

Gerçek Gündem, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan'ın yanı sıra Vakıfbank Genel müdürü Abdi Serdar Üstünsalih ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Alparslan Çakar'ın ise görevlerinde kalacakları bilgisine ulaştı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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