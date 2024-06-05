Onay gerektiren ödemelerde yeni dönem! FAST servisi devreye alındı

TCMB onay gerektiren ödeme işlemleri için FAST servisinin devreye alındığını bildirdi.

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Onay gerektiren ödemelerde yeni dönem! FAST servisi devreye alındı

TCMB'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, söz konusu servis, öncelikli olarak 2. el araç alım-satım işlemleri olmak üzere, işlemdeki taraflara güvence sağlanmasına ihtiyaç duyulan farklı iş modellerinde kullanılabilecek.

Onay/tescil gerektiren ödeme işlemlerinde kontrollü bir ortam sağlayacak olan FAST Güvenli Ödeme İşlemi Katman Servisi, 31 Mayıs itibarıyla kullanıma açıldı.

FAST Sistemi üzerine inşa edilmiş bir aracılık hizmeti olan Güvenli Ödeme İşlemi, yetkili kuruluşlar tarafından onay/tescil gerektiren işlemler için yapılacak para transferlerinde süreçler tamamlanıncaya kadar tutarın FAST katılımcısı bir kuruluş nezdinde bekletilerek işlemin taraflarına güvence sağlıyor.

Bu hizmet ile ödemeyi gönderecek olan kullanıcıya onay/tescil işlemi tamamlanmadan bedelin karşı tarafa aktarılmayacağı, ödemeyi alacak olan kullanıcıya ise onay/tescil işlemi gerçekleştiğinde bedelin hesabına geçeceği garanti ediliyor.

LİMİT İLK AŞAMADA 2 MİLYON TL

FAST Güvenli Ödeme İşlemi ilk aşamada 2 milyon TL işlem limiti dahilinde kullanılabilecek. Güvenli Ödeme İşlemi Katman Servisi'nin de FAST Sistemi'nin diğer katman servisleri gibi hızla yaygınlaşacağı öngörülüyor.

Kaynak: AA

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