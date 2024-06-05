Ziraat Bankası'nın şubelerin bakımı için harcadığı para 5 milyar TL’yi aştı!

Ziraat Bankası’na yönelik bağımsız denetim raporları, bankanın bakım ve onarım için kullandığı kaynağın büyüklüğünü gözler önüne serdi. 2023 yılında reklam için 1 milyar 190 milyon 42 bin TL kaynak kullanan Ziraat Bankası'nın, bakım ve onarım harcaması da 5 milyar TL’yi aştı. Bakım ve onarım harcamalarının şubeler için kullanıldığı öğrenildi.

2023’TE REKOR HARCAMA

BirGün’den Mustafa Bildircin'in ulaştığı bağımsız denetim raporlarına göre Ziraat Bankası, 2021 yılında 222 milyon 138 bin TL’lik bakım ve onarım harcaması yaptı. Bakım ve onarım için harcanan para 2022 yılında ise 478 milyon 546 bin TL’ye yükseldi. Banka, 2023 yılında bakım ve onarım için kasayı ardına kadar açtı. Buna göre, bankanın 2023 yılı bakım ve onarım harcaması kayıtlara, 3 milyar 983 milyon 364 bin TL olarak geçti. Ziraat Bankası'nın Ocak-Mart 2024 döneminde yaptığı bakım ve onarım harcaması ise mali raporlara, 406 milyon 434 bin TL olarak yansıdı.

"İSRAFIN EN KORUNAKLI KALESİ"

Ziraat Bankası’nın liyakatsiz kadroların ve nepotizmin merkezi haline geldiğini ifade eden CHP Milletvekili Cevdet Akay, bankanın fahiş bakım ve onarım harcamasına yönelik değerlendirmelerde bulundu. Ziraat Bankası’nın israfın en korunaklı kalesi olduğunu söyleyen Akay, “Sermayesi devlete ait olan Ziraat Bankası, vatandaşın alın terine sahip çıkması gerekirken aksine yaptığı savurganca harcamalarla vatandaşlarımızın alın terini çarçur ediyor” dedi.

"İKTİDAR BU İSRAFI NEDEN GÖRMÜYOR?"

Bankanın asli görevlerinden birinin de “Çiftçilere kredi kullandırmak, zor zamanında çiftçinin yanında olmak” olduğunu anımsatan CHP’li Akay, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ziraat Bankası son yıllarda bu asli görevini ne yazık ki unutmuş durumda. Çiftçinin yanında değil sermayenin başucunda duruyor. Banka, şubelerin tefrişatı için son üç yılda 5 milyar TL’nin üzerinde bakım ve onarım harcaması yapması asla kabul edilemez. Enflasyon altında ezilen gariban memurun servisiyle uğraşan iktidar bu israfı neden görmüyor? Tasarruf yapılacaksa bu usulsüz harcamalara bir an önce son verilmeli ve halkın tek bir kuruşu dahi ziyan edilmemelidir. Ziraat Bankası yeni dönemde de yılda 400 şube olmak üzere dört yılda toplam bin 600 şubenin tadilatını yapacak. Bir şubenin tadilat maliyeti yaklaşık 10 milyon TL, dört yılda ise bin 600 şubenin tadilatı için 16 milyar TL harcanacak. Bu israfa kim dur diyecek?”