Borsa güne nasıl başladı?

Borsa İstanbul, güne yüzde 0,37 artışla 10.403,23 puandan başladı.

Son Güncelleme:
Borsa güne nasıl başladı?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,37 yükselişle 10.403,23 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 38,67 puan ve yüzde 0,37 artarak 10.403,23 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,69 ve holding endeksi yüzde 0,45 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,28 ile bilişim olurken, en çok kaybettiren yüzde 0,10 ile orman kağıt basım oldu.

Dün, satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,82 azalışla 10.364,56 puanla tamamladı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD'de iş gücü piyasasının soğuduğu şeklinde yorumlanan sinyallere rağmen karışık bir seyir izlendiğini ifade ederek, bugün ADP özel sektör istihdamı verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

Öte yandan, dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonuna yaptığı sunumda enflasyon görünümünde kalıcı bir bozulmaya kesinlikle izin vermeyeceklerini belirterek "Hazirandan itibaren yaşayacağımız dezenflasyon sürecinde enflasyonu, belirlediğimiz ara hedeflerle uyumlu olacak şekilde düşürmek için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz." dedi.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise dünya genelinde hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yönetici Endeksi (PMI) verilerinin yanı sıra ABD'de ADP özel sektör istihdamının takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.500 ve 10.600 puanın direnç, 10.300 ve 10.200 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Etiketler
Borsa İstanbul Merkez Bankası ABD
Son Güncelleme:
Özel jetler, lüks araçlar, yurt dışı tatilleri... Devleti soyanlara yakın takip! Devleti soyanlara yakın takip!
Ziraat Bankası'nın şubelerin bakımı için harcadığı para 5 milyar TL’yi aştı! Ziraat Bankası'nın bakım onarım harcaması 5 milyar TL’yi aştı
Kadınların uzak durması gereken 3 burç! Onlarla evlenmek hayatınızı bitirebilir Kadınların uzak durması gereken 3 burç! Onlarla evlenmek hayatınızı bitirebilir
Star TV'de Yalı Çapkını'nın başrolüydü. Yeni adresi resmen açıklandı! Star TV'de Yalı Çapkını'nın başrolüydü. Yeni adresi resmen açıklandı!
ÇOK OKUNANLAR
Kavurucu sıcaklar devam ediyor... Meteoroloji uyardı: 12 derece birden artacak Meteoroloji uyardı: 12 derece birden artacak
CHP seçimde ‘parti aleyhine’ çalışanlarla ilgili harekete geçti: 613 şikayet dosyası değerlendirilecek CHP ‘parti aleyhine’ çalışanlarla ilgili harekete geçti
Erkek arkadaşının saçıyla ve kilosuyla dalga geçen kadına hapis cezası verildi Erkek arkadaşının saçı ve kilosuyla dalga geçen kadına hapis cezası
Skandal görüntüler! Ortaya çıkınca öğretmeni alelacele kovdular! Skandal görüntüler! Ortaya çıkınca öğretmeni alelacele kovdular!
Hatay'da 4.1 büyüklüğünde deprem! Hatay'da 4.1 büyüklüğünde deprem!