Emekli Zammı ve Asgari Ücret… YILLAR SONRA İLK KEZ Geçebilir! Ara Zam İşleri Bozmuştu, 2025’te Yeniden…

Memura, emekliye, asgari ücretliye zam döneminde geri sayım başladı. Memur maaş zammı toplu sözleşme ve enflasyon farkı ile belli oluyor. SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı 6 aylık enflasyon oranında yükseliyor. Asgari ücret zammında da belirleyici enflasyon rakamları oluyor. Kimin ne kadar zam ve aylık alacağı ise bu rakamlardaki ipuçlarında gizli. İşte detaylar…

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ ZAMINDA ORAN

Takvim Gazetesi’nden Faruk Erdem’in haberinde, Ekim ayı ile 4 aylık enflasyon yüzde 12,06 oldu. Kasım ve Aralık ayı enflasyonunun belli olması ile 6 aylık enflasyon netleşecek. 2024 yıl sonu enflasyonunun yüzde 44 civarında gerçekleşmesi beklenirken, buradan elde edilen verilerle Bağ-Kur ve SSK emekli maaşı zam oranının yüzde 15-16 olması öngörülüyor. Ancak burada geçmiş yıllardaki gibi bir emekliye refah payı verilmesi durumunda oranın yüzde 20-25 bandına çıkması da beklenebilir.

ASGARİ ÜCRETE 2025’TE YÜZDE 30’LUK ZAM BEKLENTİSİ

Öte yandan Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantıları ardından Aralık ayının son günlerinde asgari ücret 2025 zammı da netleşecek. Geçmiş verilere göre son 5 yılda asgari ücret belirlenirken enflasyon rakamlarının üzerinde bir artış yapıldı. Bu dönemde ise 2025 asgari ücret zammının yüzde 30-35 bandında olabileceği tartışılsa da tahmin aralığı yüzde 20-45’te.

EMEKLİ VE ASGARİ ÜCRETLİYE ENFLASYON ÜZERİNDE ZAM

Özellikle 2022 ve 2023 yıllarında asgari ücrete ara zam yapılması ile artış yüzde 100’leri buldu. Bu süreçte emekli maaşları da refah payı artışları ile daha yüksek oranlara çekildi. Böylece emekliler ile birlikte asgari ücretlilerin de enflasyonun üzerinde artış aldıkları görüldü.

EMEKLİ ZAMMINDA UZUN SÜRE SONRA İLK!

2024 yılında asgari ücretin yıllık olarak belirlenecek olması, emeklilere yapılacak kümülatif artış oranlarının asgari ücret artışının üzerinde kalmasına neden olabilir. Böylece, emekli maaşlarının artış oranı uzun yıllar sonra ilk kez asgari ücret zam oranını geçebilir.