İstinaf Mahkemesi'nden Martı TAG’a Yeşil Işık

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 14. Hukuk Dairesi (İstinaf Mahkemesi), Martı ile İstanbul Taksiciler Odası arasındaki 2,5 yıllık davada Martı lehine karar verdi. Mahkeme, Martı TAG'ın serbestçe kullanılabileceğini belirterek Taksiciler Odası’nın kapatma talebini reddetti.

KARARIN GEREKÇELERİ

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, yerel mahkemenin verdiği erişim engeli kararını aşağıdaki gerekçelerle hatalı buldu:

- Martı’nın itiraz ve savunmaları yeterince değerlendirilmedi.

- Bilirkişi raporlarında eksiklikler ve çelişkiler bulundu.

- Alanında uzman kişilerden görüş alınmadı, dava tam anlamıyla aydınlatılmadı.

- Tarafların eşitliği ilkesine uyulmadı, Martı’nın savunma hakkı ihlal edildi.

- İdare mahkemelerinin Martı lehine verdiği kararlar göz ardı edildi.

- İBB’den alınması gereken görüş beklenmeden karar verildi, Martı’nın hukuki dinlenilme hakkı ihlal edildi.

- Martı’nın dosyasına sunduğu uzman görüşleri dikkate alınmadı.

- Mahkeme, bu eksiklikler giderilmeden haksız rekabet iddiasının tespit edilemeyeceğine hükmederek yerel mahkemenin kararını bozdu.

MARTI CEO’SUNDAN AÇIKLAMA

Karar sonrası değerlendirme yapan Martı CEO'su Oğuz Alper Öktem, “Haklının acelesi yok. Türk teknolojisinin düşmanları nihayet yenildi. İyiler kazandı” ifadelerini kullandı.