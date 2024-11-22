Ekonomistler Desteklememişti... Bitcoin'den 305 Milyon Dolar Kâr Etti

Dünyada en büyük kripto para birimi Bitcoin, 100 bin dolarlık değere yaklaşırken, 2024 genelinde dolar bazında yüzde 134 değer kazanıp yalnızca son 1 ayda yüzde 48 yükseldi. Bu yükselişe en çok sevinen isimlerden biri de El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele oldu.

Bukele seçimi kazandıktan sonra El Salvador Eylül 2021'de dünyada Bitcoin'i yasal ödeme aracı olarak kabul eden ilk ülke oldu. ve El Salvador resmi rezervlerine de Bitcoin eklemeye başladı.

ERKEN HAMLESİNİN MEYVELERİNİ ALDI

Başkan Bukele, son olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, o dönem ekonomistlerin desteklemediği hamlesinin sonuçlarını açıkladı. Paylaşıma göre; El Salvador Eylül 2021'den bu yana toplamda 268 milyon 82 bin dolarlık Bitcoin alımı yaptı. Bu yatırımından 305 milyon 172 bin dolar kâr etti.

Kâr oranı böylece yüzde 113.84'ü buldu. El Salvador'un rezervinde yer alan Bitcoin'lerin toplam değeri 573 milyon doları aştı.

Kaynak: Habertürk