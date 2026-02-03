Emekli Vatandaş Kürsüde Hüngür Hüngür Ağladı: 'Pazara Gidemiyorum, Çok Zor Durumdayım'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

CHP Burdur İl Başkanlığı tarafından, emeklilerin yaşadığı ekonomik sıkıntılara işaret etmek amacıyla düzenlenen "Emekliler Kürsüsü Açık Mikrofon" eylemi, Cumhuriyet Meydanı'nda yüzlerce emekliyi yan yana getirdi.

'ÇOK ZOR DURUMDAYIM'

Kürsüye çıkan bir emekli vatandaş yaşadığı çaresizliği gözyaşları içerisinde şu sözlerle anlattı:

"Emekliyim ama geçinemiyorum. Ne et alabiliyorum ne süt alabiliyorum. Pazara gidemiyorum, çok zor durumdayım. Buradan AK Partililere de sesleniyorum. Benim bu kadar zor durumda olmam çok kötü, kimsem yok. Anam, babam yok. Bu parayla geçinmeye çalışıyorum. Oğlumun düğününü yaptım. Tek başımayım, 3 senedir borç ödüyorum, daha bitmedi. Ne olur biz emeklileri görün artık. Emeklilerin hiçbiri bu durumda olmayı hak etmiyor. Onlar da emeklerinin karşılığını almak istiyorlar."

'EMEKLİ PAZARIN ÇÜRÜĞÜNÜ TOPLUYOR'

Hayvancılık yapan bir vatandaş ise şunları söyledi:

"Ben köyde yaşayan bir insanım. Emeklinin, emekçinin sesi olmak istiyorum. Mal besliyorum, et yiyemiyorum. Mal besliyorum, süt içemiyorum. Bunlar neden kaynaklanıyor? Bizi yönetenlerden. Ben ne olursa olsun insanca yaşamak ve yaşatmak istiyorum. Bizim sesimizi duyun, görün. Bizim yaşantılarımızı görün. Köyümüzde pazar oluyor ama bizim emeklimiz, emekçimiz pazardan döküntüsünü topluyor, çürüğünü topluyor. Bir emekli böyle mi yaşamalı? Emekli olduğu zaman evini, düzenini kurabilmeli. Ama kiradan kurtulup da düzenli sağlıklı bir şey eline geçmiyor. Rezil, rüsva yaşıyor. Bunları duyun, görün, sesimiz olun."

Kaynak: ANKA