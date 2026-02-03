Emekli Vatandaş Kürsüde Hüngür Hüngür Ağladı: 'Pazara Gidemiyorum, Çok Zor Durumdayım'

Burdur'da, CHP İl Başkanlığı tarafından kurulan kürsüye çıkan emekli bir vatandaş gözyaşları içinde "Ne et alabiliyorum ne süt alabiliyorum. Pazara gidemiyorum, çok zor durumdayım. Ne olur biz emeklileri görün artık" dedi.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

CHP Burdur İl Başkanlığı tarafından, emeklilerin yaşadığı ekonomik sıkıntılara işaret etmek amacıyla düzenlenen "Emekliler Kürsüsü Açık Mikrofon" eylemi, Cumhuriyet Meydanı'nda yüzlerce emekliyi yan yana getirdi.

'ÇOK ZOR DURUMDAYIM'

Kürsüye çıkan bir emekli vatandaş yaşadığı çaresizliği gözyaşları içerisinde şu sözlerle anlattı:

"Emekliyim ama geçinemiyorum. Ne et alabiliyorum ne süt alabiliyorum. Pazara gidemiyorum, çok zor durumdayım. Buradan AK Partililere de sesleniyorum. Benim bu kadar zor durumda olmam çok kötü, kimsem yok. Anam, babam yok. Bu parayla geçinmeye çalışıyorum. Oğlumun düğününü yaptım. Tek başımayım, 3 senedir borç ödüyorum, daha bitmedi. Ne olur biz emeklileri görün artık. Emeklilerin hiçbiri bu durumda olmayı hak etmiyor. Onlar da emeklerinin karşılığını almak istiyorlar."

'EMEKLİ PAZARIN ÇÜRÜĞÜNÜ TOPLUYOR'

Hayvancılık yapan bir vatandaş ise şunları söyledi:

"Ben köyde yaşayan bir insanım. Emeklinin, emekçinin sesi olmak istiyorum. Mal besliyorum, et yiyemiyorum. Mal besliyorum, süt içemiyorum. Bunlar neden kaynaklanıyor? Bizi yönetenlerden. Ben ne olursa olsun insanca yaşamak ve yaşatmak istiyorum. Bizim sesimizi duyun, görün. Bizim yaşantılarımızı görün. Köyümüzde pazar oluyor ama bizim emeklimiz, emekçimiz pazardan döküntüsünü topluyor, çürüğünü topluyor. Bir emekli böyle mi yaşamalı? Emekli olduğu zaman evini, düzenini kurabilmeli. Ama kiradan kurtulup da düzenli sağlıklı bir şey eline geçmiyor. Rezil, rüsva yaşıyor. Bunları duyun, görün, sesimiz olun."

Temmuz 2026 Zammı İçin İlk İpucu Geldi! Memur ve Emekliler Hesap Yapmaya Başladı: Zam Tablosu ŞekilleniyorTemmuz 2026 Zammı İçin İlk İpucu Geldi! Memur ve Emekliler Hesap Yapmaya Başladı: Zam Tablosu ŞekilleniyorEkonomi

Kaynak: ANKA

Etiketler
Burdur Emekli
Son Güncelleme:
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
Yeni Kredi Kartı Limitleri Ne Kadar Olacak? BDDK Kolları Sıvadı: 15 Şubat Sonrası Hepsi Değişiyor Yeni Kredi Kartı Limitleri Ne Kadar Olacak? BDDK Kolları Sıvadı: 15 Şubat Sonrası Hepsi Değişiyor
Ekmek Fiyatlarına Zam Sinyali: Tarih Verildi Ekmek Fiyatlarına Zam Sinyali: Tarih Verildi
ÇOK OKUNANLAR
Didim’deki Çifte İnfazın Gizemi Çözüldü Didim’deki Çifte İnfazın Gizemi Çözüldü
Bahçeli'den Çok Çarpıcı 'Öcalan' ve 'Demirtaş' Mesajı Çok Çarpıcı 'Öcalan' ve 'Demirtaş' Mesajı
TÜİK Ocak Ayı Enflasyon Rakamlarını Açıkladı Yılın İlk Enflasyonu Açıklandı
Ev Sahibi ve Kiracıların Beklediği Rakam Açıklandı: Şubat Ayı Kira Artış Oranı Belli Oldu Şubat Ayı Kira Artış Oranı Belli Oldu
Temmuz 2026 Zammı İçin İlk İpucu Geldi! Memur ve Emekliler Hesap Yapmaya Başladı: Zam Tablosu Şekilleniyor Temmuz 2026 Zammı İçin İlk İpucu Geldi! Memur ve Emekliler Hesap Yapmaya Başladı