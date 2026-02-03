Ekmek Fiyatlarına Zam Sinyali: Tarih Verildi

Ekmek fiyatlarına ilişkin açıklama yapan Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Balcı, ocak ve şubat aylarında ekmeğe zam gelmeyeceğini ifade ederek mart ayının sonunu işaret etti. Ticaret Bakanlığı ile 'en makul fiyatı' belirleyeceklerini belirtti.

Son Güncelleme:
Ekmek Fiyatlarına Zam Sinyali: Tarih Verildi
Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, Federasyon Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, ekmek ve ramazan pidesi fiyatlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

İşçilik ve işletme maliyetlerinin artmasına rağmen bu yıl ocak ayında ekmek fiyatlarında bir değişiklik olmadığını belirten Balcı, "İşçilik ücretlerinin arttığı biliniyor, işletme giderlerimizde artış var. Fırıncı esnafı olarak ramazan ayında da ekmek fiyatında bir değişiklik olmayacağını ifade etmek istiyoruz. Azami olan kilogram fiyatı 75 liradan satılmaya devam edecek" diye konuştu.

'EN MAKUL FİYAT BELİRLENECEK'

Balcı, ekmek fiyatlarında şubatta da değişiklik olmayacağının altını çizerek, mart ayının sonlarına doğru enflasyonu ve halkın alım gücünü göz önünde bulundurarak Ticaret Bakanlığıyla "en makul fiyatı" belirleyeceklerini bildirdi.

Kaynak: AA

Etiketler
Ekmek
Son Güncelleme:
