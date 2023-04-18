Emekli Sandığı emekli aylıkları ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri ödeme tarihi belli oldu

Ramazan Bayramı'na kısa bir süre kala Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, emekli maaşı ve ikramiye ödemelerinin tarihlerini duyurdu.

Emekli Sandığı emeklileri belirlenen tarih aralıklarında maaşlarını alacak.

EMEKLİ SANDIĞI KAPSAMINDAKİLERİN BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Emekli Sandığı kapsamında emekli olanların emekli aylıkları ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri 19 Nisan 2023 tarihinde ödenecek.

Öte yandan Emekli Sandığı kapsamında emekli olan EYT’lilerin de aylıkları ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri 19 Nisan tarihinde ödenecek.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?

Emeklilere bayram ikramiyesi 2018 yılından beri ödeniyor. 2018 yılında bin TL olarak başlayan bayram ikramiyesi 2021 yılında 100 TL zamlanmış ve bin 100 TL olmuştu. Emekli bayram ikramiyesi 2022 yılında ise, bin 100 TL olarak uygulandı.

Son olarak Emekliye verilen bayram ikramiyesi tutarı bin 100 TL'den 2 bin liraya yükseltildi.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR?

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 Mayıs seçimleri öncesi son hamlesi en düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya yükseltilmesi oldu.

Kaynak: Gerçek Gündem