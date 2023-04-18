Dolarda 'güçlü sinyal' etkisi: Yükseliş sürüyor!

GERÇEK GÜNDEM

Fed'in gelecek ay yapılacak toplantıda politika faizini 25 baz puan yükselteceğine dair beklentileri desteklemeye devam ederken, para piyasalarında söz konusu ihtimal yüzde 87 ile fiyatlanıyor.

Richmond Fed başkanı Thomas Barkin ise dünkü açıklamalarında, ABD'de enflasyonun Fed'in yüzde 2'lik hedefine geri döndüğüne dair daha fazla kanıt görmek istediğini belirtti. Barkin, ülke ekonomisinin, faiz oranlarındaki mevcut seviyede gayet iyi işlediğini aktardı.

DOLARDA SON DURUM

Bu gelişmelerle birlikte dolar/TL, dün yüzde 0,1 artışla 19,3911'den kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 19,40 seviyesinden işlem görüyor.

DOLAR ENDEKSİ DENGELENDİ

Dün yüzde 0,5 yükselen dolar endeksi, yeni günde 102,1 seviyesinde dengelendi.

Kaynak: Gerçek Gündem