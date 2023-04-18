Altın fiyatlarında ABD fırtınası: Gram altın, çeyrek altın baskılandı! (18 Nisan 2023)

GERÇEK GÜNDEM

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yol haritasına ilişkin beklentiler yeniden belirsizleşirken, söz konusu durum altının ons fiyatını baskıladı.

Altının ons fiyatı baskılanırken para piyasalarında Fed'in gelecek ay yapılacak toplantıda politika faizini yüzde 87 ihtimalle 25 baz puan yükselteceği altın fiyatlarına yansımaya başladı.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Bu gelişmelerle gram altın geçen hafta bin 273 TL ile tüm zamnaların rekorunu kırarken, yeni güne bin 248 TL seviyesinde başladı.

Dün, altının ons fiyatına paralel değer kaybeden altının gram fiyatı günü yüzde 0,36 düşüşle bin 244 liradan tamamlamıştı.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 2 bin 50 lira, Cumhuriyet altını da 8 bin 300 liradan satılıyor.

ALTININ ONS FİYATI DÜŞÜYOR

Şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 2 bin dolardan alıcı bulan altının ons fiyatı dün artan satış baskısının ardından bin 981 dolarla 4 Nisan'dan bu yana en düşük seviyeyi test etti.

Kaynak: Gerçek Gündem