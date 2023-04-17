Altın fiyatları düştü, uzmanından uyarı geldi: Buraya dikkat edilmeli!
Altın fiyatlarına ilişkin değerlendirmede bulunan ALB Yatırım Başekonomisti Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, uyarılarını tek tek sıraladı. Eryılmaz, "Gram altında bin 230- bin 215 TL altına iniyor muyuz, buraya dikkat edilmeli" dedi.
Altın fiyatları, ABD ve Avrupa'daki bankacılık krizlerinden ve bu yıl keskin bir ekonomik yavaşlama beklentisinden ortaya çıkan güvenli liman talebinden destek alıyordu.
Bankacılık krizi ve ekonomik yavaşlama beklentisi sonrası gram altın, tüm zamanların rekor seviyesinden gerileyerek bin 250 TL seviyesinde işlem görüyor.
"TEMKİNLİ İYİMSER OLMAKTA FAYDA VAR"
Altın fiyatlarına ilişkin değerlendirmede bulunan ALB Yatırım Başekonomisti Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, "FED’in son tutanaklarında üyelerin, ılımlı da olsa bir resesyon riskini konuşmaya başladığını gördük. Aynı zamanda FED politika faizi beklentilerinde de zirve noktalara yaklaşıldığı görülüyor. Ancak ABD’de kuvvetli istihdam piyasası ve güçlü gelen bilançolar ‘daha agresif FED’ öngörülerini de canlı tutabilir. Bu sebeplerle altın fiyatlarının bundan sonraki seyri için ‘temkinli iyimser’ olmakta fayda var” dedi.
"ABD'DE TÜFE VE ÜFE GERİLİYOR"
ABD verilerine dikkat çeken Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, "Geçtiğimiz hafta ABD tarafında veri akışı yoğundu. İlk olarak ABD TÜFE verisini gördük. Manşet enflasyon, yıllık yüzde 5.1 ve aylık yüzde 0.1’lik gerçekleşme ile beklentilerden daha fazla gerileme gösterdi. Geçen hafta ABD’den ÜFE verisini de aldık. Özellikle manşet ÜFE’nin yüzde 4.9’dan yüzde 2.7’ye büyük bir geri çekilme göstermesi dikkat çekici" ifadelerini kullandı.