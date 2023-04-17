Altın fiyatları düştü, uzmanından uyarı geldi: Buraya dikkat edilmeli!

"TEMKİNLİ İYİMSER OLMAKTA FAYDA VAR"

Altın fiyatlarına ilişkin değerlendirmede bulunan ALB Yatırım Başekonomisti Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, "FED’in son tutanaklarında üyelerin, ılımlı da olsa bir resesyon riskini konuşmaya başladığını gördük. Aynı zamanda FED politika faizi beklentilerinde de zirve noktalara yaklaşıldığı görülüyor. Ancak ABD’de kuvvetli istihdam piyasası ve güçlü gelen bilançolar ‘daha agresif FED’ öngörülerini de canlı tutabilir. Bu sebeplerle altın fiyatlarının bundan sonraki seyri için ‘temkinli iyimser’ olmakta fayda var” dedi.