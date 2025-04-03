Emekli Bayram İkramiyesinde Dikkat Çeken 250 TL Detayı

Emekli bayram ikramiyesi bin liralık fark ödemesi bugün hesaplara yatmaya başlayacak. Ancak bayram ikramiyesine yapılan ve tartışma konusu olan bin TL’lik zamla ilgili dikkat çeken bir detay ortaya çıktı.

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Emekli Bayram İkramiyesinde Dikkat Çeken 250 TL Detayı

Emekli ikramiyesine yapılan zam ve ödemeler bu yıl da tartışma konusu oldu. Muhalefet ve emekliler, ikramiyenin en az asgari ücret seviyesine çıkarılmasını talep ederken, ikramiye yüzde 33 artırılarak 3 bin TL’den 4 bin TL’ye yükseltildi. Ancak emekliler, dul ve yetimler, bu ödemeyi parça parça almak zorunda kaldı.

BAYRAM ÖNCESİ 3 BİN TL...

Sözcü'nün haberine göre, bayram öncesinde yapılması gereken ödemeler, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik operasyon sonrası AK Parti ve MHP milletvekillerinin Meclis oturumlarına katılmaması nedeniyle bayram sonrasına ertelendi. Zam düzenlemesi Meclis'ten geçemediği için, bayram öncesinde sadece 3 bin TL ödeme yapıldı.

Bayramdan sonra yasanın onaylanmasıyla, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kalan 1.000 TL’lik farkın bugünden itibaren yatırılacağını duyurdu. Buna göre, aylık ödeme günü 17-21 olanlar bugün, 22-26 arasında olanlar ise yarın kalan ödemeyi alabilecek.

250 TL BEKLEYEN EMEKLİLER VAR

DİSK Emekli-Sen Başkanı Cengiz Yavuz, dul ve yetimlerin ikramiyelerinin de benzer şekilde bölündüğünü belirterek, şu açıklamayı yaptı: "Maaşının yüzde 75’ini alan bir dul vatandaş, ikramiyenin de yüzde 75’ini alıyor, yani toplamda 3 bin TL. Bayram öncesinde bunun yüzde 75’i olan 2.250 TL ödendi. Kalan 750 TL için insanlar bekletildi. Daha düşük oranda ikramiye alan dul ve yetimler için de aynı durum geçerli. Örneğin, toplam 1.000 TL ikramiye alması gereken bir kişi, bayram öncesinde 750 TL alabildi ve kalan 250 TL’yi bugün yatırıyorlar. Bu kabul edilemez, bu bir ikramiye değil."

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Kaynak: Sözcü

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