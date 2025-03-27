SSK, BağKur ve Tüm Emekliler Bayram Edecek! O Banka Emekli Promosyonu Arşa Çıkardı, Duyan Şubelere Akın Edecek

Banka, ayrıca kampanya kapsamında referans sistemini de devreye aldı. Emekliler, bankaya yönlendirdikleri her yeni emekli maaş müşterisi için 500 TL ödül alacak. Bir emeklinin en fazla altı yeni müşteri getirmesi halinde bu tutar 3.000 TL’ye kadar yükselecek.