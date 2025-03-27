SSK, BağKur ve Tüm Emekliler Bayram Edecek! O Banka Emekli Promosyonu Arşa Çıkardı, Duyan Şubelere Akın Edecek
Emekli maaşı alan milyonlarca yurttaşı yakından ilgilendiren promosyon kampanyalarına bir yenisi daha eklendi. Albaraka Türk, 2025 yılı için emeklilere yönelik zamlı promosyon kampanyasını duyurdu. Banka, maaşını taşıyan emeklilere toplamda 20.000 liraya varan ödeme yapacak.
Kaynak: Haber Merkezi
Albaraka Türk, 28 Mart ile 31 Ekim 2025 tarihleri arasında emekli maaşını bankaya taşıyan ve üç yıl boyunca kalma taahhüdü veren emeklilere 12.000 TL'ye kadar nakit promosyon imkanı sunacak.
Kampanyadan yararlanmak isteyen emekliler, belirtilen tarihler arasında maaş taşıma işlemlerini gerçekleştirebilecek.
OTOMATİK ÖDEME VE REFERANS ÖDÜLLERİ
Promosyon kampanyasına ek olarak, emekli maaşını Albaraka Türk'e taşıyan emekliler, iki adet otomatik fatura ödeme talimatı vermeleri halinde 1.000 TL daha ek ödül kazanacak.
Banka, ayrıca kampanya kapsamında referans sistemini de devreye aldı. Emekliler, bankaya yönlendirdikleri her yeni emekli maaş müşterisi için 500 TL ödül alacak. Bir emeklinin en fazla altı yeni müşteri getirmesi halinde bu tutar 3.000 TL’ye kadar yükselecek.
TOPLAM ÖDÜL 20.000 TL'YE ULAŞIYOR
Tüm şartları yerine getiren emekliler, maaş promosyonu, fatura talimatı ödülü ve referans ödülleriyle birlikte toplamda 20.000 TL'ye kadar nakit kazanç elde edebilecek. Banka, kampanyanın 31 Ekim 2025 tarihine kadar geçerli olacağını açıkladı.