SSK, BağKur ve Tüm Emekliler Bayram Edecek! O Banka Emekli Promosyonu Arşa Çıkardı, Duyan Şubelere Akın Edecek

Emekli maaşı alan milyonlarca yurttaşı yakından ilgilendiren promosyon kampanyalarına bir yenisi daha eklendi. Albaraka Türk, 2025 yılı için emeklilere yönelik zamlı promosyon kampanyasını duyurdu. Banka, maaşını taşıyan emeklilere toplamda 20.000 liraya varan ödeme yapacak.

Kaynak: Haber Merkezi

SSK Bağkur Emekli
SSK, BağKur ve Tüm Emekliler Bayram Edecek! O Banka Emekli Promosyonu Arşa Çıkardı, Duyan Şubelere Akın Edecek - Resim: 1

Albaraka Türk, 28 Mart ile 31 Ekim 2025 tarihleri arasında emekli maaşını bankaya taşıyan ve üç yıl boyunca kalma taahhüdü veren emeklilere 12.000 TL'ye kadar nakit promosyon imkanı sunacak.

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SSK, BağKur ve Tüm Emekliler Bayram Edecek! O Banka Emekli Promosyonu Arşa Çıkardı, Duyan Şubelere Akın Edecek - Resim: 2

Kampanyadan yararlanmak isteyen emekliler, belirtilen tarihler arasında maaş taşıma işlemlerini gerçekleştirebilecek.

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SSK, BağKur ve Tüm Emekliler Bayram Edecek! O Banka Emekli Promosyonu Arşa Çıkardı, Duyan Şubelere Akın Edecek - Resim: 3

OTOMATİK ÖDEME VE REFERANS ÖDÜLLERİ

Promosyon kampanyasına ek olarak, emekli maaşını Albaraka Türk'e taşıyan emekliler, iki adet otomatik fatura ödeme talimatı vermeleri halinde 1.000 TL daha ek ödül kazanacak.

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SSK, BağKur ve Tüm Emekliler Bayram Edecek! O Banka Emekli Promosyonu Arşa Çıkardı, Duyan Şubelere Akın Edecek - Resim: 4

Banka, ayrıca kampanya kapsamında referans sistemini de devreye aldı. Emekliler, bankaya yönlendirdikleri her yeni emekli maaş müşterisi için 500 TL ödül alacak. Bir emeklinin en fazla altı yeni müşteri getirmesi halinde bu tutar 3.000 TL’ye kadar yükselecek.

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SSK, BağKur ve Tüm Emekliler Bayram Edecek! O Banka Emekli Promosyonu Arşa Çıkardı, Duyan Şubelere Akın Edecek - Resim: 5

TOPLAM ÖDÜL 20.000 TL'YE ULAŞIYOR

Tüm şartları yerine getiren emekliler, maaş promosyonu, fatura talimatı ödülü ve referans ödülleriyle birlikte toplamda 20.000 TL'ye kadar nakit kazanç elde edebilecek. Banka, kampanyanın 31 Ekim 2025 tarihine kadar geçerli olacağını açıkladı.

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