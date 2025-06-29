Elon Musk Düğmeye Bastı! Yatırımcılar Servetine Servet Kattı

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Yeni otonom ulaşım hizmeti, başta “sürüşü gerçekten hissedebilmek için” test kullanıcılara yalnızca 4.20 dolar sabit ücretle açıldı. Peki bu sistem nasıl çalışıyor ve yatırımcılarına neler kattı?

Pilot uygulama: Şu an için sınırlı sayıda Tesla sahibi bu hizmeti deneyimleyebiliyor. Güvenlik amaçlı her araçta bir Tesla temsilcisi bulunuyor; dolayısıyla tamamen sürücüsüz değiller.

Hisse etkisi: Haber sonrası Tesla hisseleri değer kazanmaya başladı. Pazartesi günü %11’e varan ralliden sonra günü %8 yükselişle kapattı.

Musk’ın serveti: Yükselişle birlikte Elon Musk’ın günlük kazancı yaklaşık 19 milyar dolar oldu. Böylece serveti Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre 385 milyar dolara ulaştı.

2025 başından beri yaşadığı 47.5 milyar dolarlık kaybın büyük kısmını telafi eden Musk, şu anda Mark Zuckerberg’den 139 milyar, Jeff Bezos’tan 155 milyar dolar daha zengin bulunuyor.

ANALİSTLER NE DİYOR?

Wedbush ve diğerleri: Robotaksi servisi, Tesla için otonom araçtan elde edilebilecek gelir potansiyelinin yalnızca başlangıcı olabilir, diyor.

Uyarılar: Ancak hâlâ önemli altyapı eksiklikleri ve güvenlik önlemleri eksikliği mevcut. Araçlarda sürücü bulundurulması, teknolojinin hâlâ tam oturmamış olduğunu gösteriyor.

NEDEN BU KADAR ÖNEMLİ?

Tesla’nın Robotaksi projesi, Musk’ın kişisel serveti kadar şirketin yeni nesil otonom ulaşım pazarındaki yeri için de büyük önem taşıyor. Yazılım ve yapay zeka altyapılarının olgunlaşması hâlinde, bu hizmet Tesla’ya trilyon dolara varan uzun vadeli bir gelir modeli kazandırabilir.

Kaynak: Haber Merkezi