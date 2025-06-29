Milyarder Yatırımcı Öyle Bir Bağış Yaptı Ki Dünyanın En Zenginleri Sıralaması Bile Değişti
Dünyanın en tanınmış yatırımcılarından Warren Buffett, bu yıl servetinden 6 milyar dolarlık dev bir bölümü daha vakıflara bağışladı. Berkshire Hathaway’in efsanevi CEO’su olan 94 yaşındaki Buffett’ın bağışıyla birlikte bugüne kadar yaptığı toplam bağış miktarı 60 milyar doları aştı. Bu büyük adım, Forbes milyarderler listesinde Buffett’ın sıralamasını da değiştirdi.
Kaynak: Haber Merkezi
Cuma günü kamuoyuyla paylaşılan bilgilere göre Buffett, Bill ve Melinda Gates Vakfı’na 9,43 milyon, annesi adına kurulan Susan Thompson Buffett Vakfı’na 943 bin, çocukları tarafından yönetilen üç ayrı aile vakfına ise 660 biner adet olmak üzere toplamda 12,36 milyon Berkshire Hathaway B sınıfı hissesi devretti. Bu miktar, yatırımcının şimdiye kadar tek seferde yaptığı en büyük bağış olarak kayıtlara geçti.
MİLYARDERLER LİSTESİ DEĞİŞTİ
Buffett’ın bu bağışı sonrası Forbes’un anlık milyarderler listesinde önemli bir değişiklik yaşandı. Listenin beşinci sırasında yer alan Buffett, yaptığı bağış sonrası altıncı sıraya geriledi. Ancak servetini bağışlama konusundaki kararlılığı, onu listelerin değil değerlerin peşinden giden bir figür haline getiriyor.
Buffett, geçtiğimiz yıl yaptığı açıklamada, toplam servetinin yüzde 99,5’ini, yaşamını yitirdikten sonra çocukları tarafından yönetilecek bir vakfa devretmeyi planladığını duyurmuştu.
10 YIL BOYUNCA BAĞIŞA DEVAM EDECEK
Buffett’ın çocukları Susie, Howard ve Peter Buffett, miras kalacak olan serveti önümüzdeki yaklaşık 10 yıl boyunca oy birliğiyle karar alarak dağıtacak. Üç kardeşin yönettiği vakıflar, ağırlıklı olarak eğitim, kadın hakları, yoksullukla mücadele ve sivil toplum faaliyetleri gibi alanlara yoğunlaşıyor.
Buffett’ın yönettiği Berkshire Hathaway bünyesinde Geico, BNSF Railway, Duracell, ve Apple gibi dev şirketlerin hisseleri yer alıyor. Bugüne kadar yaptığı bağışlarla hayırseverlik tarihinde adını ölümsüzleştiren Buffett, servetini biriktirmekten çok geleceğe yatırım yapmak istediğini her fırsatta vurguluyor.