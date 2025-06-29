Milyarder Yatırımcı Öyle Bir Bağış Yaptı Ki Dünyanın En Zenginleri Sıralaması Bile Değişti

MİLYARDERLER LİSTESİ DEĞİŞTİ

Buffett’ın bu bağışı sonrası Forbes’un anlık milyarderler listesinde önemli bir değişiklik yaşandı. Listenin beşinci sırasında yer alan Buffett, yaptığı bağış sonrası altıncı sıraya geriledi. Ancak servetini bağışlama konusundaki kararlılığı, onu listelerin değil değerlerin peşinden giden bir figür haline getiriyor.

Buffett, geçtiğimiz yıl yaptığı açıklamada, toplam servetinin yüzde 99,5’ini, yaşamını yitirdikten sonra çocukları tarafından yönetilecek bir vakfa devretmeyi planladığını duyurmuştu.