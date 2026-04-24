Elektrik ve Doğal Gaz Zammı Yolda Mı? Bakan Bayraktar 'Umarım' Diyerek Açıkladı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar Enerji Piyasalarında Regülasyon ve Rekabet Zirvesi sonrası, Orta Doğu'da süren gerilim ve gerilimin enerji piyasalarına ansımalarına yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Bayraktar'ın açıklamasından öne çıkanlar:

'GÜNLÜK 11 MİLYON VARİL PETROL ARZ SORUNU VAR'

"Şu an günlük 11 milyon varil petrol arz sorunu var. Bu çok büyük bir sorun. Herkes fiyat etkisine maruz kalıyor ama Hürmüz Boğazı'ndan gelen petrole bağımlığı nedeniyle Asya piyasaları daha farklı etkileniyor. Hürmüz Boğazı krizi farklı ülkeleri farklı boyutlarda etkiledi. Bu kriz öncekilerden, çok daha büyük bir kriz, etkisi küresel ölçekte bir kriz. Umarım bir barış anlaşmasıyla nihayete erer.

'TÜRKİYE KRİZE ÇOK HAZIR YAKALANDI'

Enerji güvenliği içerisinde arz, enerjiye erişim ve talep güvenliği çok önemli. 2016'dan itibaren başladığımız milli enerji ve maden politikasıyla farklı bir dönüşüm sürecine Türkiye'yi soktuk. Özellikle yerli kaynakların daha yoğun kullanılması, petrol ve doğalgaz gibi aslında çok fazla girmediğimiz alanlarda yaptığımız uygulamalarla bugün yenilenebilir enerji yatırımlarımızla beraber Türkiye bu krize çok daha hazır yakalandı.

'ARZ GÜVENLİĞİ AÇISINDAN ÜLKEMİZDE BİR SORUN YOK'

Çeşitlendirme stratejilerimizin uygulamaları ve avantajlarla bunu bugün rahatlıkla söyleyebilirim arz güvenliği açısından ülkemizde bir sorun yok. Ama tabii her an teyakkuzda olduğumuz bir süreci de yönettiğimizi söylemem lazım. Ama öbür yönü bizi de etkiledi. Akaryakıt fiyatları arttı, onunla ilgili aldığımız tedbirler oldu. Umarım bu kaotik süreç en kısa zamanda neticelenir ve tekrar enerji piyasaları dengesine kavuşur."

'SAVAŞIN ETKİSİNİ YANSITMADIK'

Savaşın etkisini henüz fiyatlara yansıtılmadığını dile getiren Bayraktar, "Son 3 yılda, doğal gaz ve elektrikte fatura desteklerinin güncel fiyatlarla yaklaşık 1,85 trilyon liraya ulaştı. Desteklere bu sene de devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

'UMARIM DÜZENLEME YAPMAK ZORUNDA KALMAYIZ'

Eşel mobilin yıl sonuna dek hazineye etkisinin 600 milyar lira olduğunu belirten Bayraktar, savaşın devam etmesi durumunda elektrik ve doğal gazda da bir 600 milyar lira daha etkisi olacağını dile getirdi. Bayraktar, "Umarım bu durum erken biter ve bir düzenleme yapmak zorunda kalmayız" ifadeleriyle zam olasılığına kapıyı tamamen kapatmadı.

Kaynak: Habertürk