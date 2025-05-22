Elazığ'ın Sağlık Devi İflas Etti

Tıbbi ekipman ve medikal ürünler alanında faaliyet gösteren AKFA Sağlık Ürünleri Ticaret Anonim Şirketi hakkında mahkeme tarafından iflas kararı verildi. Elazığ 6. Asliye Hukuk Mahkemesi, konkordato süreci yürüten şirketin mali durumunun iyileşme göstermemesi üzerine konkordato talebini reddederek şirketin iflasına hükmetti.

Murat Beyaz Murat Beyaz
Elazığ'ın Sağlık Devi İflas Etti

Yürütülen yargılamada, AKFA Sağlık Ürünleri Ticaret A.Ş. ile Derya Kılıç’ın konkordato taleplerini ayrı ayrı değerlendirerek, kesin mühlet kararını kaldırdı. 16 Mayıs 2025 tarihi itibariyle şirketin resmi olarak iflasına karar verildi. Kararda, şirketin tasfiyesinin adi tasfiye usulüyle yürütüleceği belirtildi.

TÜM KORUMA TEDBİRLERİ VE ŞERHLER KALDIRILDI

İflas kararıyla birlikte şirket hakkında daha önce alınmış olan tüm ihtiyati tedbirler ve konkordato şerhleri de kararın kesinleşmesi beklenmeden derhal kaldırıldı. Gerçek Gündem'den Murat Beyaz'ın haberine göre, ayrıca konkordato sürecinde görevlendirilen komiser Murat Demir’in görevinin aynı tarih ve saat itibariyle sona erdiği bildirildi. Mahkeme, Demir’e verilen hizmet süresine karşılık gelen ücretin gün hesabıyla ödenmesine hükmetti.

Elazığ'ın Sağlık Devi İflas Etti - Resim : 1

KARAR İLGİLİ KURUMLARA BİLDİRİLECEK

Mahkeme, iflas kararının Elazığ Ticaret Sicil Müdürlüğü, iflas müdürlüğü, tapu, gümrük, posta idareleri, Türkiye Bankalar Birliği, noterler birliği ve diğer ilgili kurumlara bildirilmesine karar verdi. Kararla birlikte iflas sürecine ilişkin resmi ilanların da yapılacağı ifade edildi.

İSTİNAF YOLU AÇIK BIRAKILDI

Taraflara verilen kararın ardından, gerekçeli hükmün tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde istinaf başvurusunda bulunulabileceği bildirildi. Bu süreç, hem borçlular hem de alacaklılar için açık tutuldu.

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