Asgari Ücrete Ara Zam Olacak mı? Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'dan Flaş Açıklama

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Enflasyon Raporu 2025-II Bilgilendirme Toplantısı'nda "Asgari ücrette ara zam olur mu?" sorusuna yanıt verdi.

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Asgari Ücrete Ara Zam Olacak mı? Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'dan Flaş Açıklama

Karahan 'Asgari ücrete ara zam olur mu?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Enflasyon patikasını etkileyen önemli gelişme oldu. Yukarı yönlü etkileyen faktörlere baktığımızda mart ayında çıkan kurdaki beklenenin üzerinde artış. Burada belirleyecek olan geçişkenliğin ne kadar olduğu.

Biz burada karar verici değiliz. Bir komisyon var, kendi çalışmalarını yapıyor. Tavsiye de biz kurula yapmıyoruz. Raporda sunduğumuz enflasyon tahminleri ücret gelişmeleri dahil çeşitli varsayımlar çerçevesinde şekilleniyor. Yetkili mercilerin açıklaması çerçevesinde oluşuyor. Yüksek enflasyon ücretlerin reel olarak erimesine neden oluyor bize düşen burada temel şey enflasyonu kalıcı olarak düşürmek."

AYRINTILAR GELİYOR...

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