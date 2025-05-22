Merkez Bankası Yıl Sonu Enflasyon Tahminini Açıkladı

TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın bugün İstanbul Finans Merkezi (İFM) TCMB yerleşkesinde yılın 2. Enflasyon Raporu sunumunu gerçekleştirdi. Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini belli oldu. Merkez Bankası Başkanı Karahan, enflasyonun 2025'te yüzde 24, 2026'da yüzde 12 ve 2027'de yüzde 8 seviyesinde gerçekleşmesini beklediklerini söyledi.

Karahan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Sıkı para politikamızın sonuçlarını kademeli bir şekilde almaya devam ediyoruz. 2024 yılı Haziran ayından bu yana dezenflasyon süreci kesintisiz bir şekilde devam ediyor. Enflasyonun ana eğilimi geriledi. Hizmet enfalsyonundaki düşüş belirginleşti, mal enflasyonu da düşük seviyelerde devam ediyor.

Mart ve nisan aylarında finansal piyasalarda gerçekleşen hareketlilik karşısında TCMB olarak gerekli adımları attık. Önümüzdeki dönemlerde de para politikamızdaki kararlı duruşu sürdürerek dezenflasyonun devamı sağlayacak sürdüreceğiz.

Küresel çapta önemli değişimlere şahit oluyoruz. 2 Nisan'da ABD tarafından geniş kapsamlı bir gümrük vergisi paketi açıklandı. Son dönemdeki yumuşamaya rağmen, küresel ticaret ve ekonomiye dair yüksek seviyelerini koruyor.

Enerji emtia fiyatlarında belirgin düşüşler gördük. Fiyatlar önceki rapor döneminin altında kalmaya devam ediyor. Gelişmiş ülkeler için 2025 enflasyon beklentilerini bir miktar artırdı. Tarifeler sonrası daha fazla faiz indirimi fiyatlanıyor.

'TÜKETİMDE İVME KAYBI VAR'

Sıkı para politikası sonucu talep kompozisyonu daha dengeli hala geldi. Kartla yapılan harcamalar tüketimde ivme kaybına işaret ediyor. 2025 yılı için ise cari açık üzerinde enerji ve emtia fiyatları kaynaklı aşağı yönlü, küresel talep kaynaklı yukarı yönlü riskler öne çıkıyor.

İlk çeyrekte talep koşullarının enflasyonu düşürücü etkisi azaldı. Talep koşullarının dezenflasyon süreciyle uyumlu hareket edeceğini öngörüyoruz.

İhracat ılımlı bir artışla gücünü koruyor. İthalatta ise artış söz konusu. Dezenflasyon süreci kesintisiz bir şekilde devam ediyor.

'ENFLASYON YATAY SEYİRDE'

Üç aylık veriler enflasyonun ana eğiliminde yatay bir seyre işaret ediyor. Mal enflasyonu görece düşük seyrediyor. Hizmet enflasyonundaki düşüş belirginleşiyor. Temel mal enflasyonunda fiyat artışları güç kazandı. Son veriler döviz kuru geçişkenliğinin azaldığını, enflasyona yansımasının sınırlı olduğunu gösteriyor.

Yatırımcıların TL'ye yönelik risk algısında toparlanma oldu. Attığımız adımların katkısıyla oynaklık azaldı. Zirai don hadisesi önümüzdeki dönem için yukarı yönlü riskleri artırdı. Bu gelişme önümüzdeki dönemde gıda enflasyonunda baskıları artırabilir. Nisan ayında enflasyon beklentilerindeki iyileşme yavaşladı.

Piyasaların etkili işleyişinin sürmesi açısından tüm para politikası araçlarını kararlılıkla kullanmaya devam edeceğiz. TL varlıklardan çıkış para piyasası fonları kaynaklı. Yaptığımız faiz artışları mevduat ve kredi fiyatlamalarına beklentilerimiz ölçüsünde yansıdı. Mevduat faizlerinin seviyesi TL’ye geçişleri ve tasarrufları destekliyor.

Mayısın ilk yarısına ilişkin veriler kredi büyümesinde haftalık bazda yeniden bir yavaşlamaya işaret ediyor. TL ticari kredi büyümesi aylık büyüme sınırları ve kredi talepleriyle uyumlu bir seviyede devam ediyor. KKM hesaplarında bakiye 17 milyar dolara geriledi. KKM bakiyesinin azalması TL mevduat payını artırarak parasal aktarım mekanizmasını güçlendiriyor.

Kaynak: Haber Merkezi