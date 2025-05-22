Altın Yeniden Yükselişe Geçti: Gram ve Çeyrek Altın Ne Kadar Oldu?

Moody’s’in not indirimi sonrası yatırımcılar ABD varlıklarından altın ve Bitcoin’e yöneldi. Çin’in hızlanan altın alımları ve jeopolitik riskler, sarı metali yeniden güvenli liman haline getirdi. İç piyasada gram altın 4166 TL’den işlem görüyor, çeyrek altın ise 6911 TL seviyesinde.

Altın Yeniden Yükselişe Geçti: Gram ve Çeyrek Altın Ne Kadar Oldu?

Küresel piyasalarda bu hafta dikkat çeken bir yön değişimi yaşanıyor. ABD varlıklarından çıkış hız kazanırken, yatırımcılar altın ve Bitcoin gibi alternatif güvenli limanlara yöneliyor. Özellikle Moody’s’in ABD’nin kredi notunu düşürmesinin ardından tahviller ve dolar baskı altına girerken, altın güçlü bir yükseliş trendine girdi.

Altın Yeniden Yükselişe Geçti: Gram ve Çeyrek Altın Ne Kadar Oldu? - Resim : 1

22 Mayıs 2025 sabahı itibarıyla ons altın 3340 dolar seviyesinde işlem görüyor ve bu hafta yüzde 4,25 değer kazandı. ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin yüzde 4,60’a yükselmesiyle tahvillerden çıkışlar hızlanırken, dolar endeksi 99,55’e gerileyerek son iki haftanın en düşük seviyesine düştü.

ALTIN YENİDEN YÜKSELİYOR

Bu gelişmeler yatırımcıların güvenli liman olarak altına yönelmesini beraberinde getirdi. İç piyasada da altın yeniden yükseliş trendine girdi.

Altın Yeniden Yükselişe Geçti: Gram ve Çeyrek Altın Ne Kadar Oldu? - Resim : 2

22 Mayıs güncel altın fiyatları şöyle:

Gram altın 4.166,71 TL
Çeyrek altın 6.911,00 TL
Yarım altın 13.821,00 TL
Cumhuriyet altını 27.514,00 TL
Gremse altın 68.135,16 TL
ONS altın 3.337,12 dolar

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Kaynak: Haber Merkezi

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