Has Çelik Gıda’nın Konkordato Talebi Mahkeme Tarafından Reddedildi

Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde 2015 yılında kurulan ve konserve sanayisinin önemli hammaddesini sağlayan Has Çelik Gıda’nın konkordato başvurusu, mahkeme tarafından reddedildi.

Murat Beyaz Murat Beyaz
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Has Çelik Gıda’nın Konkordato Talebi Mahkeme Tarafından Reddedildi

Şirketin içinde bulunduğu mali darboğazdan çıkış için yaptığı hukuki başvuru, Manisa Asliye Ticaret Mahkemesi’nce olumsuz sonuçlandı.

16.000 METREKARELİK ÜRETİM TESİSİYLE HİZMET VERİYORDU

Konserve sanayisine yönelik sebze-meyve işleme alanında faaliyet gösteren Has Çelik Gıda, 16.000 metrekarelik alanda üretim yapıyordu. Şirketin yanı sıra aynı gruba ait olan HMC Food Gıda ile Çelik Plastik firmaları da konkordato başvurusu kapsamında değerlendirmeye alınmıştı.

Has Çelik Gıda’nın Konkordato Talebi Mahkeme Tarafından Reddedildi - Resim : 1

TÜM KORUMA TEDBİRLERİ KALDIRILDI

Manisa Asliye Ticaret Mahkemesi, 2024/1072 esas numaralı dosya kapsamında yürütülen yargılamada, davacılar Harun Çelik, Hamza Çelik – Çelik Plastik, Has Çelik Sebze Meyve İşleme Tarım ve Gıda Ürünleri Depolama Sanayi ve Ticaret İthalat İhracat Limited Şirketi ile HMC Food Gıda Sanayi İthalat İhracat Ticaret Limited Şirketi’nin konkordato taleplerini ayrı ayrı reddetti.

Mahkeme ayrıca konkordato sürecinde görevlendirilmiş olan mali müşavir Evren Çetinler, hukukçu Esen Yeğin ve Prof. Dr. Mahmut Karğın’ın komiserlik görevlerine son verilmesine hükmetti.

GEÇİCİ MÜHLET VE TEDBİRLER DE SONLANDIRILDI

Mahkeme kararında, konkordato sürecinde verilen geçici mühletin ve uygulanan tüm koruma tedbirlerinin kaldırıldığına da dikkat çekildi. Gerçek Gündem'den Murat Beyaz'ın haberine göre, komiserlerin ücretlerinin karar tarihine kadar ödenmesi yönünde hüküm kuran mahkeme, alınan kararların ilgili kurumlara bildirilmesine ve İcra ve İflas Kanunu’nun 289. maddesi uyarınca ilan edilmesine karar verdi.

Böylece, şirketlerin konkordato sürecine ilişkin tüm hukuki koruma kalkanları da kaldırılmış oldu.

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