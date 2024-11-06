Ekonomistler Tek Tek Açıkladı: Trump'ın Başkan Olması Türkiye'yi Nasıl Etkileyecek?

ABD Başkanlık Seçimi'ni resmi olmayan sonuçlara göre Donald Trump kazanırken, piyasalarda enflasyonun artmasına yönelik endişeler hakim oldu. Ekonomistler, Trump'ın yeniden başkan olmasının sonuçlarını değerlendirdi.

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Ekonomistler Tek Tek Açıkladı: Trump'ın Başkan Olması Türkiye'yi Nasıl Etkileyecek?

ABD’de başkanlık yarışında Donald Trump resmi olmayan sonuçlara göre ipi göğüslerken, ABD’deki seçim sonuçlarının ekonomiye nasıl yansıyacağı merak konusu oldu. Ekonomistler ABD başkanlık seçimlerini değerlendirdi.

Ekonomistler Tek Tek Açıkladı: Trump'ın Başkan Olması Türkiye'yi Nasıl Etkileyecek? - Resim : 1

Trump’ın bir önceki başkanlığında izlediği politikalar da önümüzdeki günler için ışık tutarken, dünyada enflasyonda yeniden yükselişe geçilmesi endişeleri hakim oldu. Trump’ın yeniden ABD başkanı olmasının Türkiye’ye nasıl yansıyacağını ekonomistler değerlendirdi.

İşte ekonomistlerin yorumları:

PROF. DR. HAKAN KARA

“Suikast girişimi ile birlikte Trump'ın kazanması kesinleşti. Trump'ın seçilmesi küresel piyasaları nasıl etkiler diye sorarsanız, epey karmaşık dinamikler olsa da belli bir güven aralığında şunu söyleyebiliriz sanırım: Tahvil piyasası olumsuz, hisse piyasası olumlu etkilenir.”

Sonrasında da Trump’ın seçilmesinin kesinleşmesiyle paylaşımları şu şekilde oldu:

“Tahvil analizi tam isabet, bakalım borsalar nasıl açılacak. S&P vadeli piyasa açılışına göre hisse senedi tahmini de isabetli görünüyor. Bereket versin.”

PROF. DR. BURAK ARZOVA:

“Trump kazanmış gözüküyor. En başından beri zaten güçlüydü Açılan davalar, önünü kesmeye çalışmalar ters tepti. Ders almayı bilenler için ibretlik bir durum”

TUNÇ SATIROĞLU:

“Trump'ın kazanması Ukrayna'da savaşın bitmesi demek. Ukrayna'da savaşın bitmesi Türkiye için, Ukrayna ve Rusya'da iş yapan Türk şirketleri için olumludur.”

ENSAR YILMAZ:

“Bir ülkede seçim sonrası Bitcoinciler kutlama yapıyorsa sonuçlar genel halk için iyi değil demektir.”

DR. ALİ ÇUFADAR:

“Günaydın... Trump KAZANDI. ÖNEMLİ: Senatoyu da aldı, Meclisi de alırsa, çok kuvvetli geldi. Ciddi bir iç hesaplaşma olacak. Kazandı, ÇÜNKÜ; Enflasyon, Göçmen Sorunu ve Woke kültür dayatmasına güçlü TEPKİ vardı. Savaşlara da. Küreselciler kaybetti; ana-akım iktisatçılar ve basın da kaybetti. Milliyetçi-ulusalcı yaklaşım kazandı. Bu dip dalga Avrupa'ya da yansıyacak. Dip dalga BİZDE var zaten; güçlenecek. Bizde de enflasyon-göçmen sorunu-ulusçuluk belirleyici olacak. Hilmi Hocamla biz; Harris'in en patlatıldığı dönemde neden Trump dedik? Ana-akımı izlemek yerine, saydığım faktörleri dikkate almıştık. Elon Musk da belirleyici oldu. Trump bu defa iyi bir koalisyon da kurdu. Harris çok zayıftı, ayrıca... Şunu da not edelim... JD VANCE... ABD siyasetinde-yönetiminde uzun yıllar etkili olacak, öyle gözüküyor...”

PROF. DR. HAYRİ KOZANOĞLU:

“Adamlar ve kadınlar kazanıyor! Tarihin en berbat bağnazlık, tepkicilik, düşmanlaştırma dönemlerinden birini yaşıyoruz. Kapitalizmin yarattığı eşitsizlikler ve adaletsizlikler bu sistemden en fazla beslenenlere itibar etmek gibi bir çelişki yaratıyor. Yine de umudu canlı tutalım!”

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