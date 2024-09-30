Ekonomistler Beklentilerini Açıkladı... Enflasyon Verileri Tüm Dengeleri Değiştirecek!

Ekonomik kriz günden güne yaşamı daha da zorlaştırırken, maaşları doğrudan etkilediği için hem vatandaşların hem de piyasaların sıkı takip ettiği enflasyon verileri merakla bekleniyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) eylül ayı enflasyonunu perşembe günü açıklayacak. Veriler öncesi uzmanlar da beklentilerini paylaştı. Tüketici Fiyatları Endeksi'nin (TÜFE) eylül ayında nispeten yavaşlayarak aylık yüzde 2,2 artması, yıllık bazda 2021'den beri ilk kez politika faizinin altına yüzde 48,3 seviyesine düşmesi bekleniyor.

CNBC-e'de yer alan habere göre; Reuters'ın 19 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirdiği anketinde, enflasyonun 2024'ün sonunda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yüzde 38 tahmininin üstünde yüzde 43 seviyesinde gerçekleşmesinin beklendiği yer aldı. Yıl sonu tahminleri bir önceki ankete göre sınırlı yükselse de anlamlı bir değişim göstermedi. Ankette aylık tahminler yüzde 2 ile yüzde 2,8 arasında yer alırken yıl sonu tahmin aralığı ise yüzde 41 ve yüzde 45 aralığında oynuyor.

'BAZ' ETKİSİYLE DÜŞÜŞ

Yılbaşında yapılan fiyat ayarlamaları ve asgari ücret zammının etkisiyle ocak ve şubat ayında TÜFE aylık yüksek artış göstermişti. Mart ve nisan ayında TÜFE görece yavaşlasa da beklentilerin üzerinde seyretti. Mayıs ayında ise TÜFE aylık yüzde 3,37 artarak yıllık bazda yüzde 75,45 zirvesine ulaştı. Haziran ayında aylık fiyat artışları da yüzde 2'nin altına düştü ve TÜFE yıllık olarak yüzde 71,60 seviyesinde gerçekleşti.

Temmuz ayında yıl ortasında sigara ve akaryakıt zamları başta olmak üzere vergi ve yönetilen fiyatlardaki artış sebebiyle enflasyon aylık hızlanarak yüzde 3,23 arttı. Fakat yıllık enflasyon baz etkisiyle yüzde 61,78'e geriledi. Enflasyon ağustosta eğitim kalemi öncülüğünde aylık yüzde 2,47 artarken, yıllık enflasyon yüzde 51.97'ye geriledi.

Kaynak: CNBC-e