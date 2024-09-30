Emeklilere Yüzde 50 İndirim Geldi: Yarından İtibaren Başlıyor

Berber, günde ortalama 10 emekli müşterinin geldiğini ve onların 12.500 TL gibi bir gelire sahip oldukları için geçim sıkıntısı çektiğini vurguladı. Ancak bazı yoldan geçen vatandaşlar, 100 TL'nin bile yüksek olduğunu düşünürken, bazı emekliler ise saç tıraşı için 6 ayda bir geldiklerini ifade etti.