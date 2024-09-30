Emeklilere Yüzde 50 İndirim Geldi: Yarından İtibaren Başlıyor
artan enflasyon ve peş peşe gelen zamlarla geçim derdine düşen milyonlarca emekliyi rahatlatacak indirim haberi geldi.
Kaynak: Haber Merkezi
Emeklilerin geçim derdi, son yıllarda giderek artan bir sorun haline geldi. Türkiye'de emekli maaşlarının yetersizliği, birçok emeklinin temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanmasına neden oluyor. Enflasyonun yükselmesi, gıda ve enerji fiyatlarının artışı, emeklilerin yaşam standartlarını tehdit ediyor.
Çeşitli sosyal yardımlar ve ek destekler, bu sorunun üstesinden gelmek için önerilse de, yeterli olmuyor. Emeklilikteki ekonomik zorluklar, vatandaşların yaşam kalitesini düşürüyor. Kirasını dahi ödemekte zorlanan geçim sıkıntısı çeken milyonlarca emekliye indirim haberi geldi.
Ankara'da bir berber, emeklilere destek amacıyla indirimli bir tıraş kampanyası başlattı. Yıkama ve tıraş ücreti olarak emeklilerden 200 TL yerine 100 TL alan berber, dükkanının camına astığı yazıda "Emekli saç tıraşı 100 TL. EYT dahil değildir" notunu düşerek EYT'lilerin bu kampanyadan yararlanamayacağını belirtti.
Berber, günde ortalama 10 emekli müşterinin geldiğini ve onların 12.500 TL gibi bir gelire sahip oldukları için geçim sıkıntısı çektiğini vurguladı. Ancak bazı yoldan geçen vatandaşlar, 100 TL'nin bile yüksek olduğunu düşünürken, bazı emekliler ise saç tıraşı için 6 ayda bir geldiklerini ifade etti.
Berber, yazısının altında EYT'lilere yönelik notun nedenini de açıkladı:
"EYT'lileri emekli olarak görmüyorum; 38 yaşında emekli olan biri, 55 yaşındaki birinin hakkını yemiş oluyor." Bu yaklaşımı zaman zaman EYT'lilerin tepkisini çekse de berber, 55 yaş altındaki emeklileri kampanya dışında tutma kararı aldığını belirtti.