Mehmet Şimşek'ten Yeni Enflasyon Açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Karabük'te "Türkiye Buluşmaları" kapsamında düzenlenen "STK ve İş Dünyası Buluşması" programında konuştu. Orta Vadeli Program (OVP) çerçevesinde Türkiye'nin ekonomik büyümesinin temellerini güçlendirmek istediklerini ifade eden Şimşek, bazı kesimlerin büyümenin yavaşladığını iddia ettiğini ancak bunun geçici olduğunu vurguladı. Daha sürdürülebilir bir büyüme için gerekli adımların atıldığını belirtti.

'2026'DA TEK HANELİ RAKAMLARA İNİLECEK'

Bakan Şimşek, Merkez Bankasının yıl sonu enflasyon tahmin bandının üst kısmını yüzde 42 olarak açıkladığını hatırlatarak, bu seviyeye yakın bir enflasyon rakamı beklediklerini dile getirdi. Ayrıca, 2024 yılı için yüzde 17,5 oranında bir enflasyon öngördüklerini ve 2026'da tek haneli rakamlara inileceğini belirtti.

Şimşek, cari açık konusunda da değerlendirmelerde bulundu ve Türkiye'nin cari açığını önümüzdeki üç yıl boyunca yüzde 1-2 bandında tutmayı hedeflediklerini söyledi. Bu düzeyde bir cari açığın sorun yaratmayacağını, dış borcun milli gelire oranını düşürebildiklerini ve rezerv biriktirebildiklerini kaydetti.

TÜRKİYE'NİN NET REZERVİNİ AÇIKLADI

Rezerv konusuna da değinen Şimşek, geçen yıl brüt rezervlerin 98,5 milyar dolar olduğunu, bu rakamı 156 milyar dolara çıkardıklarını belirtti. Swap hariç net rezervlerin son 12 ayda 90 milyar dolar artarak 30 milyar dolar seviyesine ulaştığını söyledi.

Kur korumalı mevduattan (KKM) çıkışın da önemli hedeflerinden biri olduğunu vurgulayan Şimşek, KKM bakiyesinin eylül başı itibarıyla 144 milyar dolardan 46 milyar dolara düştüğünü ve Türk lirasına olan güvenin arttığını ifade etti.

'BU SÜREÇ HIZLI İLERLEYECEK'

Şimşek, Türkiye'nin kredi notunu tekrar yatırım yapılabilir seviyeye çıkarmakta kararlı olduklarını ve bu sürecin daha hızlı ilerleyeceğini belirtti. Enflasyonu düşürme yolunda atılacak adımlarla yatırım ortamının iyileştirileceğini dile getirdi.

Yeşil ve dijital dönüşümün önemine de değinen Şimşek, bu dönüşüm sayesinde Türkiye'nin rekabet gücünün ve büyüme potansiyelinin artacağını söyledi. Ayrıca, sanayi üretiminde yüksek teknoloji ürünlerinin payını artırmak amacıyla devletin destek sağlayacağını ifade etti.

Bakan Şimşek, Karabük'teki programı kapsamında AK Parti İl Başkanlığını, Belediye ve Valiliği ziyaret etti. Ziyaretlerde kendisine Vali Mustafa Yavuz, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Zekeriya Kaya ve diğer yetkililer eşlik etti.

Kaynak: AA