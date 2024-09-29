Aydem Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Yağlı Vefat Etti

Aydem Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Yağlı, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Yağlı'nın vefatı, ailesi ve iş çevrelerinde büyük üzüntüye yol açtı.

Ali Yağlı'nın cenaze programı belli oldu. Yağlı için 30 Eylül Pazartesi günü tören düzenlenecek.

Yağlı'nın cenazesi, öğle namazına müteakip Müftü Ahmet Hulusi Efendi Cami Külliyesi'nde kılınacak cenaze namazının ardından, Denizli'nin Çal İlçesi'nde toprağa verilecek.

ALİ YAĞLI KİMDİR?

1952 yılında Denizli'de dünyaya gelen Ali Yağlı, lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Fakültesi'nde tamamladı.

1976 yılında mezun olduktan sonra, 1980'de Elsan Elektrik Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin kurucu ortaklarından biri oldu.

İş hayatında çok sayıda başarıya imza atan Yağlı, 1995 yılında Aydem Yenilenebilir Enerji'nin kuruluşunda da yer aldı. Aydem Holding Yönetim Kurulu Üyesi olarak çalışmalarını sürdüren Yağlı, evli ve üç çocuk babasıydı.