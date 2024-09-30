Bakanlık Düğmeye Bastı! Turistler de Vergiden Nasibini Alacak

Hizmet İhracatçıları Birliği’nin (HİB) lokomotifi Turizm ve Seyahat Hizmetleri Sektörü, talep ve çözüm önerilerini sunmak için Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ı Ankara’daki makamında ziyaret etti.

Görüşmede Ticaret Bakanlığı’ndan 2025 yılı DFİF bütçesinden Turizm ve Seyahat ilgili Hizmetler sektörüne yönelik pay ayrılması talebi iletildi.

Ayrıca hizmet sektörü ticaretinin desteklenmesi ve markalaşmasına yönelik; Reklam-Tanıtım-Pazarlama, Bireysel ve Milli Fuar Katılım ile Yurt dışı Birim desteklerinden ve sağlık turizminde olduğu gibi sertifika ve belgelendirme desteğinin Turizm ve Seyahat ile İlgili Hizmetler sektörünün faydalanabilmesinin sağlanması için 5448 sayılı hizmet ihracatının tanımlanması, sınıflandırılması ve desteklenmesi hakkında karar kapsamına alınması talep edildi.

TALEPLER OLUMLU KARŞILANDI

Sektörün taleplerine olumlu yaklaşan Bakan Bolat, bahşiş ve konaklama vergisindeki sektör taleplerinin iletilmesini sağlayabilmek adına proaktif davranarak heyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı’na yönlendirdi.

BAHŞİŞ KONUSU GÜNDEME GELDİ

Heyetin dile getirdiği bahşiş konusu, özellikle yeme içme sektöründe faaliyet gösteren işletmelerdeki çalışanların aldığı bahşişlerin vergi istisnası kapsamına alınması oldu. Bazı müşterilerin lokanta ve benzeri yerlerde kredi kartları ile yaptıkları ödemelerde bahşişi de hesabın içine dahil ettirmesinin işletmeler için vergisel sorun oluşturduğu ifade edildi. Bu bahşişlerin ciroyu da artmış gibi gösterdiğinden ciroya bağlı kira ödemelerinde kiraların artmasına neden olduğu aktarıldı.

BAKANLIK DEĞERLENDİRECEK

HİB Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda, HİB Yönetim Kurulu Üyesi ve Turizm ve Seyahat Hizmetleri Sektörü Başkanı Hediye Güral Gür yönetimindeki heyet, Hazine ve Maliye Bakanlığı ziyareti esnasında ödenen bahşişlerin vergilendirilmesindeki değişiklik taleplerini bakanlık makamı üst yönetimiyle yapılan görüşmede paylaştılar.

Gür, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, “Artan işçilik maliyetleri sebebiyle yeme içme faaliyeti gösteren işletmelerde personelin (garson, motokurye vb.) sürdürülebilirliği sorun teşkil ediyordu bu bağlamda bahşiş uygulamasının mevcut gelişmelerle birlikte ele alınarak vergi istisnası konusunda destek olunabileceği talebimizi bakanlık makamı üst yönetimine ilettik. Öte yandan ciro kirası hesaplamalarında bahşişin kiraya konu hasılatın dışında kabul edilmesini talep ettik. Bu konunun Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından değerlendirmeye alınması için hemen harekete geçen Ticaret Bakanımız Sayın Prof. Dr. Ömer Bolat’a da çok teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

NİSBİ YERİNE MAKTU VERGİ TALEBİ

Heyetin Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda gündeme getirdiği bir diğer konu da konaklama vergisi oldu.

Konaklama vergisinin nisbi değil maktu miktarla yeniden belirlenmesini talep ettiklerini belirten Hediye Güral Gür, şöyle konuştu:

"7194 sayılı ‘Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’ ile getirilen, nisbi oranla alınması esas olan ‘Konaklama Vergisi’ konusunda turizm sektöründe endişe ve tereddüt içinde. Şehir vergisi (city-tax) adı altında maktu olarak uygulanan dünya örneklerinden farklı olarak otelde konaklayan misafir adına nisbi olarak ve otelden alınan konaklama vergisi her bakımdan adil olmayan ağır bir yükümlülük getiriyor.

'SEKTÖRÜ RAHATLATIR'

Dünya örneklerinde olduğu gibi misafirlerden maktu olarak bir vergi alınmasının sektörü rahatlatacağı bilgisini de Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile paylaştık. Bu konulardaki çekincelerimizi ve fikirlerimizi ilgili makama sunduk kendilerinden değerlendirileceğine ilişkin bilgiler aldık. Ümit ediyoruz ki; bu konuda da yakın bir zamanda sektör için olumlu adımlar atılacaktır."

Kaynak: Ekonomim