Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü Bahçesi'nde Riskli Ağaçlar Kesildi

Eskişehir’de İl Sağlık Müdürlüğü’nün ana hizmet binasının bahçesinde gerekli incelemelerin yapılmasının ardından devrilme riski taşıdığı belirlenen ağaçların kesim işlemi gerçekleştirildi.

Konuyla ilgili olarak İl Sağlık Müdürlüğü tarafından bir açıklama yapıldı. Kurumun resmi sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılan açıklamada, "Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü’müzün ana hizmet binası bahçesinde bulunan ağaçlardan Orman Bölge Müdürlüğü yetkililerinin yerinde yaptığı incelemeler sonucunda, hem kurumuş hem de yatay büyümesi nedeniyle can ve mal kaybı yaşanmaması adına devrilme riski taşıyan ağaçlar tespit edilmiştir. Bu ağaçların kesimi için gerekli izinler, Koruma Kurulu’ndan alınmış olup, kesim İşlemleri 28 Eylül 2024 tarihinde, tüm güvenlik önlemleri alınarak gerçekleştirilmiştir. Kamuoyunu doğru bilgilendirme sorumluluğuyla, bu süreçte yapılan tüm işlemler şeffaf bir şekilde gerçekleştirilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA