İbrahim Kahveci, Karar'a Veda Etti: İşte Yeni Adresi

Karar yazarı İbrahim Kahveci, gazetesinden ayrıldığını duyurdu. Kahveci veda yazısında yeni adresinin Dünya gazetesi olduğunu duyurdu.

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İbrahim Kahveci, Karar'a Veda Etti: İşte Yeni Adresi

Aynı zamanda Halk TV programcısı olan Karar gazetesi yazarı İbrahim Kahveci, bugünkü köşe yazısında Karar gazetesinden ayrıldığını duyurdu. Kahveci yeni adresinin ise Dünya gazetesi olduğunu açıkladı.

Kahveci 'Ve VEDA' diye bitirdiği köşe yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Kurulduğu günden bu yana yazdığım KARAR Gazetesi ile bugün itibari ile bir mola… Bir süre DÜNYA Gazetesi ile devam edeceğim. Tüm arkadaşlarıma ve okurlarıma teşekkür ederim…

Görüşmek üzere son diyorum…"

İBRAHİM KAHVECİ KİMDİR?

Eski Maliye Bakanı Merhum Adnan Kahveci'nin yeğenidir. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunu. Sermaye piyasalarında uzun süre araştırmacı olarak çalıştı. Bu arada görüş ve makaleleri değişik yayın gruplarında yer aldı.

İlk günlük yazılarına Yeni Şafak Gazetesinde başladı; sonrasında ise Stargazete ve Türkiye Gazetesi'nde köşe yazıları yazdı, ekonomi şefliği yaptı.

Son olarak ise Halk TV'de yaptığı programlarla biliniyor.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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