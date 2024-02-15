Ekonomist Şenol Babuşcu sıraladı: Kredi kartları için hangi önlemler masada?

Ekonomist Şenol Babuşcu, kredi kartlarının son dönemde özellikle enflasyonu düşürme çabaları çerçevesinde sıklıkla gündeme getirilmeye başlanan bir ürün olduğunu belirterek çeşitli önlemlerin devreye sokulmasının söz konusu olabileceğini söyledi.

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Ekonomist Şenol Babuşcu sıraladı: Kredi kartları için hangi önlemler masada?

Seçime sayılı günler kala en çok konuşulan konulardan birisi de artan harcamalar nedeniyle bütçede oluşacak açığın ya yeni vergiler ya da vergi artışlarıyla karşılanacağı.

Başkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şenol Babuşcu, 'yeni vergiler' veya 'vergi artışları' ihtimalinin yüksek olduğunu, ancak vatandaşın daha fazla gücü kalmadığı için mevcut durumdakileri artırmak yerine yeni vergiler gelmesinin daha olası olduğunu belirtti.

10Haber'de yer alan habere göre Babuşcu ayrıca, kredi kartlarıyla ilgili alınması beklenen önlemlere de değindi.

"Kredi kartları son dönemde özellikle enflasyonu düşürme çabaları çerçevesinde sıklıkla gündeme getirilmeye başlanan bir ürün. Kredi kartlarındaki kullanım rakamlarına baktığımızda son bir yıllık dönemde enflasyonun üzerinde hatta yüzde 100'ü geçen seviyede bir artış olduğu görülüyor" diyen uzman isim, şöyle devam etti:

"Bu çerçevede kredi kartlarında çeşitli önlemlerin devreye sokulması söz konusu olabilir. Bu önemler neler olabilir diye baktığımızda öncelikli olarak: Faiz artırımı, limit azaltımı, asgari ödeme tutarının yükseltilmesi, nakit çekim tutarının kısıtlanması, mevcut uygulamadaki taksit sayısının azaltılması/kaldırılması gibi önlemler ilk planda uygulanabilecekler arasında yer alıyor. Hepsi olmasa bile bir ya da birkaçının uygulanacağını düşünüyorum."

'PARA POLİTİKASINDA CİDDİ BİR DEĞİŞİKLİK OLACAĞINI DÜŞÜNMÜYORUM'

Babuşcu, "Seçimin ardından para politikasında gevşeme olacağını düşünüyor musunuz?" sorusu üzerine ise şunları kaydetti:

"Ciddi bir değişiklik olacağını düşünmüyorum. Zaten şu anda uygulanan para politikalarına bakıldığında sıkı bir para politikası uygulandığı da söylenemez. Seçim nedeniyle yapılamayan para politikası uygulamalarından bir miktar doz artırımı gündeme gelebilir. Ancak bunların da olması gereken seviyede etki yaratmayacağı ortada."

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Kredi Kartı Şenol Babuşcu
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