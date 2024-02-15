Benzine bir zam daha: Litresi 41 lirayı aştı!
Dün gerçekleşen motorin zammından sonra bugün de benzin fiyatlarına zam geldi. Benzinin litresinin fiyatı 41 lirayı aştı.
Motorine dün gece gelen 2 lira 56 kuruşluk zammın ardından bu gece de benzine zam geldi. Benzinin fiyatında gece yarısı itibarıyla 1 lira 79 kuruş artış oldu.
Gelen zammın ardından İstanbul'da benzinin litresi 41 lira 22 kuruş oldu. Ankara'da ise 41 lira 92 liraya yükseldi.
Dün gece de motorine yapılan zamla fiyatlar 2 lira 56 kuruş artmış, İstanbul'da motorinin litresi Ankara ve İzmir'de 45 TL'yi aşmıştı.