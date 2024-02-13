Araç sahipleri dikkat: Akaryakıta gece yarısı yine zam geldi

Motorine bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere zam geldi.

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Araç sahipleri dikkat: Akaryakıta gece yarısı yine zam geldi

Peş peşe gelen zam haberlerine bir yenisi daha eklendi. Motorine bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 2 lira 55 kuruşluk bir zam geldi.

Fiyat artışıyla beraber İstanbul'da motorinin litresi 44 lira 23 kuruş, Ankara'da ise 45 lira 6 kuruş oldu.

İSTANBUL'DA MOTORİNİN LİTRESİ 44 LİRA 23 KURUŞ OLDU

Pompaya yansıyan fiyat artışıyla birlikte İstanbul'da motorinin litresi 44 lira 23 kuruş, Ankara'da ise 45 lira 6 kuruşa çıktı.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

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